Başkan Erdoğan Çin-Tayvan geriliminde tavrını ortaya koydu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta Tayvan'a yaptığı ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş; Savunma Bakanlığı da ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Pasifik kaynıyor

Gelişmeler sonrasında Tayvan ve ABD geri adım atmazken, Çin ise savaş uçaklarını Pasifik semalarında havalandırdı. Çin ordusu bölgede geniş çaplı bir askeri tatbikat başladı. Tüm dünyanın gözü olası bir savaşın çıkması durumuna karşın bölgeye çevrildi.

"Yeni bir krizin ortaya çıkmasına izin vermemeliyiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Tayvan gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pasifik'te olası bir çatışmanın, Türkiye'nin pozisyonunu nasıl etkileyeceğine ve ekonomik anlamda özellikle bir krize hazırlık noktasında ne durumda olduğuna ilişkin soruyu yanıtlandıran Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz hepsine hazırız, bir sıkıntı yok. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukrayna'daki savaş ve koronavirüs salgınının küresel ekonomi ve istikrara olumsuz etkilerinin sürdüğü bir dönemde yeni bir krizin ortaya çıkmasına izin vermemeliyiz. Tayvan'la ilgili ortaya çıkan gerginliğin azaltılması için tüm tarafların sağduyulu ve itidalli hareket etmesi çok çok önemli."

Eylül ayında Şanghay Beşlisi'nin Özbekistan'da toplanacağını belirten Erdoğan, "Görüşmemizde Sayın Putin de rica etti; nasip olursa biz de inşallah oradaki toplantıya katılacağız. Şanghay Beşlisi'nin gerek üyeleri gerek gözlemci ya da diyalog ortağı olarak oraya katılacak olanlarla biz de beraber olalım diyoruz. Örneğin Çin geliyor, öbür tarafta Suud gelecek, Katar gelecek. Orada onlarla bir arada olmayı hedefliyoruz. Şu anda fevkalade bir durum olmazsa inşallah ben de oraya katılacağım. Orada bunları çok daha iyi değerlendiririz." dedi.