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Başkan Erdoğan: CHP Türkiye'ye hediye edilen bir uçaktan neden rahatsız oluyor?

Başkan Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gezisini takip eden basın mensuplarının sorularını cevapladı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 01:26
Başkan Erdoğan: CHP Türkiye'ye hediye edilen bir uçaktan neden rahatsız oluyor?

Başkan Erdoğan şunları söyledi;

KATAR EMİRİ UÇAĞI HİBE ETTİ

"Sağırları incitmek istemem. Ama bahsettikleriniz, duymuyorlar ama uyduruyorlar. İşin aslı nasıl peki? Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı. O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye’ye hibe etti. “Ben Türkiye’den para almam, bunu Türkiye’ye hediye ediyorum, hibe ediyorum” dedi.

O UÇAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NİNDİR

O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne verilecek böyle bir uçak, CHP’yi niye rahatsız ediyor? Ya da onların TV kanallarını niye rahatsız eder? Bunları anlamak mümkün değil. Ben bunlara hukuki davalar açtım. Bunlar mahkeme mahkeme sürünecekler. Sözünü ettikleri uçak şu anda boyanıyor. İnşallah her şey bitikten sonra bir seyahati de onunla yaparız. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin uçağına bineceksiniz, benim uçağıma değil."

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 01:26
  1. Katar Emiri
  2. Katar
  3. hediye edilen uçak

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