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Gündem Başkan Erdoğan binlerce kişi arasından gördü! Bakanlara hemen talimat geçti
Gündem

Başkan Erdoğan binlerce kişi arasından gördü! Bakanlara hemen talimat geçti

Yeniakit Publisher
2024-08-25 17:18:00 -
Başkan Erdoğan binlerce kişi arasından gördü! Bakanlara hemen talimat geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te, Kiler İplik Fabrikası önünde düzenlenen Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Binlerce kişi arasından bir kızın açtığı pankart Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkatini çekti.

Miting alanında pankartla yardım isteyen küçük bir kız çocuğunu fark eden Erdoğan, korumasını yanına çağırarak durumu inceledi. "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartı gören Erdoğan, derhal harekete geçti ve bakanları küçük kızla ilgilenmesi için gönderdi. Erdoğan'ın bu duyarlılığı, alandakiler tarafından takdirle karşılandı.

BAKAN MEMİŞOĞLU DA KÜÇÜK KIZLA GÖRÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sonrasında ailenin yanına giderek, kız çocuğunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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