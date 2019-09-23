Başkan Erdoğan, Belçika Başbakanı'nı kabul etti Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti. BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da hazır bulundu.

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