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Başkan Erdoğan, Belçika Başbakanı'nı kabul etti

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel ile görüştü.

23 Eylül 2019 Pazartesi 21:00
Başkan Erdoğan, Belçika Başbakanı'nı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.

BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da hazır bulundu.

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 21:00
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Belçika Başbakanı Michel
  3. Charles Michel
  4. Volkan Bozkır
  5. Berat Albayrak

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  • AbdullahAbdullah13 dk önce
    Belçika gazetesi Belçika başbakanı Charles, Erdoğan'ı kabul etti yazıyor. Kim kimi kabul etti karar verin.

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