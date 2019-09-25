Başkan Erdoğan: Barış dini İslam'ı terörle bir araya getirmek çok büyük iftiradır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , New York’ta Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde " Nefret Söylemiyle Mücadele " temalı yüksek düzeyli yan etkinliğinde konuştu.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuşuyor. https://t.co/nsTYuRmZxK — AA Canlı (@AACanli) September 25, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır. BM'de nefret söylemine ilişkin bir veri tabanı oluşturulması fikrini destekliyoruz." dedi.

'Keşmir adeta açık hava hapishanesine döndürülmüş'

Keşmir'in adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyette olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bütün devlet kurumlarına bu konuda (Keşmir) önemli görevler düşüyor. Hem devletlerarası hem de bölgesel ve küresel nitelikli uluslararası örgütler nezdinde gerçekleştirilen somut girişimler daha etkin hale getirilmelidir."

'İslam düşmanlığı, ırkçılıkla mücadele çabalarına öncülük edeceğiz'

"Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez." şeklinde konuşan Erdoğan, "Türkiye olarak yükselen İslam düşmanlığı, ırkçılık, nefret söylemiyle etkin mücadele yönündeki çabalara öncülük etmeye devam edeceğiz." dedi.