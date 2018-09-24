Başkan Erdoğan: Asıl sorun Fırat’ın doğusunda

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York’a hareketinden önce, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerinin ilk gününde, 25 Eylül’de, BM Genel Kurulu’na hitap edeceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

VİCDANLARI HAREKETE GEÇİRECEK

“Konuşmamda insani krizlere dikkat çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım. Tabii bu noktada özellikle Suriye’deki gelişmelere dikkat çekeceğiz. Suriye krizinin üzerinden 7 yılı aşkın bir süre geçti ancak hiçbir ülke Türkiye kadar büyük bir sorumluluk almadı, elini taşın altına koymadı, bizim kadar da bedel ödemedi. Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek, bu zulmün artık sona erdirilmesi için gayret sarfetmek bizim insani sorumluluğumuzdur. Şu an Suriye’nin geleceği için en büyük sorun, Fırat’ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır.

İRAN’A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Tabii bir taraftan da malum İran’daki son meydana gelen terör eylemi... Şu anda tabii içeriğinde neler var, neler yok bunu henüz bilemiyoruz ama dün akşam itibarıyla 29 kişinin öldüğü, yaralılarının sayısının ise çok çok fazla olduğu, bunun da 25’i asker böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor. Bir taraftan Suriye krizinin siyasi çözümü yolunda adımlar atılırken, bu bataklığın kurutulması için gerekenler yapılmalı. Bu arada; İran yönetimine geçmiş olsun derken, tüm İran halkının da başı sağ olsun diyorum. Türkiye olarak bölgedeki tüm bu gelişmeler de gerek Tahran Zirvesi, gerek arkadan Soçi Zirvesi bunlar hassasiyetimizi aynen artırmamızı gerektiriyor.”

YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan, New York’ta BM Genel Sekreteri’nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile ikili görüşmeler de gerçekleştireceklerine işaret ederek, ekonomik alandaki temasları kapsamında ABD’li yatırımcılarla bir araya geleceklerini aktardı.

New York’taki temaslarına müteakip ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in davetine icabetle 27-29 Eylül tarihleri arasında Almanya’yı ziyaret edeceklerini belirten Erdoğan, ziyaretin Cumhurbaşkanı Steinmeier’in önerisiyle devlet ziyareti niteliğinde olacağını söyledi.

İLK DEVLET ZİYARETİ ALMANYA’YA

Erdoğan, “Kendilerine öncelikle bu davetten ötürü bir kez de sizlerin huzurunda teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi akabinde yurt dışına yapacağımız ilk devlet ziyaretini teşkil edecektir” dedi. Almanya’da Steinmeier’in yanı sıra Başbakan Angela Merkel ile de bir araya geleceklerini belirten Erdoğan, “Ayrıca Türkiye’de yatırımları bulunan büyük Alman firmalarının üst düzey yöneticileri de kabul edeceğim. Ziyaretimin son günü Köln’e geçerek burada Almanya’nın büyük ve ihtişamlı camisi olan Köln Ditip Merkez Camii’ni ziyaret ederek, resmi açılışını yapacak ve burada inşallah vatandaşlarımızla da buluşacağız” dedi.

PKK VE FETÖ DE GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier’in ortak aidiyeti ve farklılıklara saygıyı öne çıkaran yaklaşımını aynı şekilde değerli bulduklarını, Başbakan Merkel’in de ırkçı eğilimler ve aşırı sağa karşı kararlı bir duruş ortaya koyduğunu memnuniyetle gördüklerini belirterek, “Ziyaretim sırasında PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı daha etkin mücadele beklentimizi de Alman muhataplarımla paylaşacağım. Terörizmle mücadelede iş birliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu vurgulayacağım” ifadelerini kullandı.

TALEP GELİRSE TRUMP İLE GÖRÜŞEBİLİRİM

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Atatürk Havalimanı’ndan ABD’nin New York kentine gitti. Hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan, bir gazetecinin Amerika ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, “ABD tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil” cevabını verdi.

‘DEVLETE KARŞI SUÇTA AF OLABİLİR’

MHP’nin hazırladığı ve bugün günü TBMM’ye sunmayı planladığı af tasarısına ilişkin görüşü sorulan Başkan Erdoğan, şunları söyledi: “Konuyla ilgili bazı açıklamaları duyduk. Fakat bu konudaki temel ilkemiz şudur; eğer bir af, devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir. Ancak bunu affedebilecek merci, o şahısların, mazlum, mağdur insanların ta kendisidir. Biz o yetkiyi devlet olarak kendimize alamayız. Düşünün ki bir ailede, bir kişinin eşi, kardeşi öldürülmüş, devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz? O yetki ancak o ailenin kendine aittir. Bunun dışında parasal suçlar, hırsızlık, şu, bu... Aynı şekilde edebilir miyiz? Bu afla ilgili talebin içeriği A’dan, Z’ye ancak Meclise gönderildiğine göre bunların üzerinde arkadaşlarımız da gerekli çalışmaları yaparlar. Bakılır, atılabilecek adım varsa, üzerinde durulur. Ama şu anda televizyonlarda konuşulanlara bakıldığı zaman, tabii bunlar genelde kişileri de ilgilendiren bir konu... 164 bin veya 162 bin kişi... Bunların devletle alakası noktasında arkadaşlarıma sordum. ‘Devlete karşı işlenmiş bu tür veya bu sayıda bir suç söz konusu değil’ dediler. Gelsin, görürüz, bakarız, üzerinde çalışırız. Ona göre de atılabilecek adımlar varsa, buna göre atarız veya nereye kadar, ne kadarı ayrı bir konu. Bunlar üzerinde çalışırız.”

MHP İLE İTTİFAK OLACAK MI?

“Yerel seçimlerde MHP ile bir ittifak görüşmesi olacak mı?” sorusu üzerine Erdoğan, şu anda seçimlere uzun zaman bir zaman olduğunu, bu zaman dilimi içinde liderler olarak görüşmeye her zaman açık olduklarını belirtti. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ifade ettiği gibi MHP’den görevlendirilecek bir kişiye karşı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısını hatta Genel Başkan Vekilini görevlendirdiğini ifade eden Erdoğan, “Onlar görüşmeleri kendi aralarında başlatacaklar. Burada da yine muhteva nedir, içerik nedir bilinmesi lazım. AK Parti olarak bütün hedefimiz, tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazırlığımızı sürdürmektir. Ona göre hazır olmaktır. Şu anda Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz ne ise bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyeti tabii ki koruruz. Bu ülkenin faydasına.”