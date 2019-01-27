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Başkan Erdoğan Antalya'daki belediye başkan adaylarını açıklıyor

AK Parti Antalya aday tanıtım toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.

27 Ocak 2019 Pazar 15:36
Başkan Erdoğan Antalya'daki belediye başkan adaylarını açıklıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da partisinin aday tanıtım toplantısına katılarak belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaştı.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

100 milyon maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir

"Antalya'daki felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Son günlerde yaşadığımız afetlerin ardından da Antalya'nın kutlu yürüyüşüne devam edeceğine inanıyorum. İlgili bakanlarım gerekli çalışmaları yaptı. İl tespitlere göre 100 milyon maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir.

Gereği neyse yerine getireceğiz

Gereği neyse bizler de yerine getireceğiz. Hortum gibi önüne gelen her şeyi yıkan rüzgarlar, dev dalgalar gibi afetler dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanabiliyor. Bunlar için gereken önlemleri almak elimizdedir.

Gönül belediyeciliğinden yana kullanacak

Antalya tercihini AK Parti belediyeciliğinden kullanarak yüzümüzü güldürmüş bir şehrimizdir. İlçelerdeki, mahallelerdeki tüm kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum. Aday tanıtım toplantımızın partimiz ve Antalyamız için hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki seçimlerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza muvaffakiyet temenni ediyorum. Bu seçimlerde 31 Mart'ta zillet ittifakını da illet ittifakını da layık oldukları yere göndermeye var mıyız? Antalya'nın bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum.

Bu şehri ziyaret eden turist sayısı 12.5 milyon oldu

Antalya gerçek bir dünya şehridir. Bu şehri ziyaret eden turist sayısı 12,5 milyon oldu. Dünyanın 4 bir yanından misafir ettiği turistlerle marka olan Antalya, tarım ürünleriyle de bir markadır. Antalya bizim de gururumuzdur. Antalya ev sahipliği yaptığı G20 gibi Expo gibi dev organizasyonlarda ülkemizi mahcup etmemiştir. Biz bu Antalya'yı daha büyük başarılara hazırlamak istiyoruz. Nasıl bu şehrin denizi, kıyıları, bahçeleri, dağları eşsizse insanı da aynı şekilde benzersizdir. Biz Antalya'yı gönüllerin de başkenti olarak görüyoruz.

Geceli gündüzlü çalışıyoruz

Biz Antalya'yı en ileri hizmetlere kavuşturmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. 16 yılda Antalya'ya 40 kat trilyon yatırım yaptık. Laf değil bu, icraat. 3 tane millet bahçesi projemiz bulunuyor. Antalya Kent Müzesi de ekim ayında tamamlanıyor. 11 sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. 1000 yataklı şehir hastanesini de kazandıracağız. 19 yol projemizin yapımı sürüyor.

CHP'ye en güzel cevabı Antalya verecek

Eksiklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız belki yanlışlarımız elbette olmuştur. Milletimize, ülkemizi olan sevgimizde samimiyiz. Ülke olarak 16 yılda yaşadıklarımızı gözümüzün önüne getirdiğimizde bunların sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz. Bugün de sınırlarımızın içinde ve dışında mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık muhalefet anlayışıdır. Bu parti Gazi Mustafa Kemal'in istismarını yapmıştır. Demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adıma karşı çıkan CHP, bölücülerle hareket etmeye kadar vardı. Varsın yürüsün, en güzel cevabı bunlara Antalya verecek. Biz kimin kiminle yürüdüğüne bakıyoruz.

İşte Antalya'daki belediye başkan adayları:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Menderes Türel

Akseki - İbrahim Özkan

Aksu -  Halil Şahin

Alanya - Adem Murat Yücel (MHP adayı)

Demre - Süleyman Topçu

Döşemealtı - Emre Afacan

Elmalı - Ümit Öztekin

Finike -  Nail Düllgeroğlu (MHP adayı)

Gazipaşa - Adil Çelik

Gündoğmuş -  Mehmet Özeren

İbradı - Hatice Sekmen

Kaş- Mutlu Ulutaş

Kemer - Yusuf Üras (MHP adayı)

Kepez - Hakan Tütüncü

Konyaaltı - Gaye Doğanoğlu

Korkuteli - Ömer Niyazi (MHP adayı)

Kumluca - Hüsamettin Çetinkaya

Manavgat - Hasan Öz

Muratpaşa - Gökçen Özdoğan Enç

Serik -  Enver Aputkan

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 15:36
  1. Konya
  2. Antalya
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. AK Parti Antalya adayları

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