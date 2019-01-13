Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya adaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda, Sakarya Belediye Başkan adaylarını açıkladı.13 Ocak 2019 Pazar 16:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda partisinin adaylarını açıkladı.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Aday toplantımızın partimiz ve Sakaryamız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. 2 dönem Serdivan Belediye başkanlığı, 2 dönemdir de Sakarya Belediye Başkanlığı yapan Zeki Toçoğlu kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir ve ilçelerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza muvaffakiyetler diliyorum.
Sakarya, inşallah bir kez daha partimizin bayrağını en yukarıda dalgalandıracak.
31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Sadece seçmen kütüklerini takip ettiğimizde dahi yapacak çok işimiz olduğu ortaya çıkıyor. AK Parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtlarının olmadığını gördük. Bu seçimlerde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Sakarya'da da ilk defa oy kullanacak kişi sayısı 12 binden fazla. Şehre yeni gelen seçmen sayısı 16 bin 500 civarında. Bir önceki seçime göre listelerde olmayan kişi sayısı 11 bin 500'e yakın. Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 6 bine yakın. Bunlar çok ciddi rakamlar. Tüm il ve ilçe başkanlarımıza bir kez daha talimat veriyorum; seçmen kütüklerinde adı olmayanların adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek ilinize, ilçenize gelen üyelerle hemen irtibatta bulunacaksınız.
Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuruz, CHP hep laf. Birileri gibi yalanın gölgesine sığınmıyor, milletimizle yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı paylaşıyoruz. Bugün dev bir tesisin temellerini attık. Bay Kemal inşallah izlemiştir. İzlememişse akşam haberlerinde izlesin.
Bu pankart tek kelimeyle harika, CHP belediyeciliğini gösteriyor.
"Bay Kemal'in böyle bir derdi yok"
Bakınız iktidarlarımız döneminde yani 16 sene, Sakarya'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Yaptığımız yatırımların toplam tutarını biriniz söyleyemedi ama ben söyleyeyim. Ana kademe, gençler, hanımlar söylemeniz lazım. 24 milyon katrilyon sadece Sakarya'ya yatırım yaptık. Bunu teşkilat olarak hep anlatmanız lazım. Herkes bunu bilmeli. Bay Kemal'in böyle bir derdi yok zaten. Son 16 yılda Sakaryalı ihtiyaç sahiplerine 1,3 katrilyon tutarında yardım yaptık. Bay Kemal haberin var mı? 6 sağlık tesisimizin inşaası da sürüyor. Bir illet bir zillet ittifakı var karşımızda. Bunlara 31 Mart'ta gereken dersi vermek zorundayız. Bir illet bir zillet ittifakı var karşımızda. Bunlara 31 Mart'ta gereken dersi vermek zorundayız. Sakaryalı kardeşlerimin gönül belediyeciliğine destek vereceğine inanıyorum.
Buraya gelmeden önce BMC'nin temel atma törenine katıldı. Tüm etapları bittiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak bir proje. Şimdi temelini attığımız ilk kısım 2020'de hizmete girecek. Birileri her devirde olduğu gibi bugün de ülkemizin önünü kesmek için her yönteme başvuruyorlar. Biz tank fabrikamızla ilgili işletme devri yaptık, BMC'ye 25 yıllığına işletmesini verdik. BMC, buraya 50 milyon dolar yatırım yapacak. Burada çalışanlar çıkarılmayacak, özlük haklarında düşme olmayacak. Bu CHP zihniyeti bunun önünü kesmeye çalışıyor, bunlar da yerli- milli olmak gibi bir dert yok.
"Savaş uçağımızı da yapacağız"
Buraya gelmeden önce BMC'nin temel atma törenine katıldı. Tüm etapları bittiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak bir proje. Şimdi temelini attığımız ilk kısım 2020'de hizmete girecek. Birileri her devirde olduğu gibi bugün de ülkemizin önünü kesmek için her yönteme başvuruyorlar. Biz tank fabrikamızla ilgili işletme devri yaptık, BMC'ye 25 yıllığına işletmesini verdik. BMC, buraya 50 milyon dolar yatırım yapacak. Burada çalışanlar çıkarılmayacak, özlük haklarında düşme olmayacak. Bu CHP zihniyeti bunun önünü kesmeye çalışıyor, bunlar da yerli- milli olmak gibi bir dert yok. Bizler CHP'ye yüklenince birileri rahatsız oluyor, suçu başkalarının omuzuna yüklemeye çalışıyor. Hala kendi savaş uçağımızı üretmek için çırpınıyoruz. Yapacağız da. İHA'ları, SİHA'ları nasıl yaptıysak savaş uçağımızı da yapacağız. İman ve azim öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır. Bunun için bir yandan F-35 uçaklarının yapımına da ortak olduk. Savunma sanayiimizin dışa bağımlılığını yüzde 80'den yüzde 35'lere kadar düşürdük. SİHA'larımız, İHA'larımız olmasaydı bize bugün nefes aldırmazlardı. Bu ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekti, artık bu devri kapatıyoruz. Gerçi hala bir takım kurumlarımızın eski hastalıklardan kurtulamadığını görüyoruz, bunların da hesabını sorumlularına soracağız.
İşte AK Parti'nin Sakarya ilçe belediye başkan adayları
Adapazarı: Mutlu Işıksu
Akyazı: Bilal Soykan
Arifiye: İsmail Karakullukçu
Erenler: Fevzi Kılıç
Ferizli: İsmail Gündoğdu
Geyve: Murat Kaya
Hendek: Ali Kemal Sofu
Karapürçek: Orhan Yıldırım
Karasu: İshak Sarı
Kaynarca: Murat Kefli
Kocaali: Ahmet Acar
Pamukova: Cevat Keser
Sapanca: Özcan Özen
Serdivan: Yusuf Alemdar
Söğütlü: Koray Oktay Özten
Cumhur İttifakı adayları
Taraklı: İbrahim Pilavcı
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Ekrem Yüce
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