Kalbi durma noktasına gelmişti! Çift taraflı yapay kalp ameliyatı Mustafa’ya nefes oldu: Organ nakli bekliyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İzmir'de kronik kalp yetmezliği yaşayan, evli ve iki çocuk babası Mustafa Çimen (36), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Hastanesi'nde yapılan zorlu bir ameliyatla hayata tutundu. Kalbinin hem sağ hem sol tarafına destekleyici iki ayrı cihaz (yapay kalp) takılan Çimen, organ nakli olana kadar iki çanta ile yaşayacak. Çimen, "Ameliyatla biraz rahatladım. Bu yapay kalp cihazı çantalarıyla yaşamak biraz zor olacak ama yine de bu halime şükür" açıklaması yaptı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve doğuştan Musküler Distrofi hastası olan Mustafa Çimen (36), uzun süredir mücadele ettiği kalp yetmezliğine karşı bilim sayesinde hayata yeniden "merhaba" dedi. Son bir yılda durumu ağırlaşan iki çocuk babası Çimen'e, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tarihi bir operasyonla çift taraflı yapay kalp cihazı takıldı.

Ege Üniversitesi'nde temizlik personeli olarak çalışan, evli ve iki çocuk babası, doğuştan kas güçsüzlüğü olarak bilinen Musküler Distrofi hastası Mustafa Çimen'e, yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetlerin ardından 2016 yılında kalp yetmezliği tanısı koyuldu. Özellikle son bir yılda sık aralıklarla hastanede yatarak tedavi görmek zorunda kalan Çimen'e, 36 gün önce İKÇÜ İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hem sağ hem sol olmak üzere çift taraflı yapay kalp cihazı takıldı. Organ nakli yapılana kadar destek cihazının takılı olduğu iki çanta ile yaşamını sürdüreceğini belirten Mustafa Çimen, oğlu Hasan Çimen (8) ve kızı Sümeyye Çimen'i (12) çok özlediğini söyledi.

'İMKANI OLAN ORGAN BAĞIŞI YAPSIN' Çimen, "Musküler Distrofi hastasıyım. Bu ilerledikçe 2016 yılında kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Ayaklarımda ve vücudumda şişlik şikayetlerim başladı. Ayaklarım şişince yürüyemiyordum. Halsizlik oluyordu. 15 günde bir hastanede yatıyordum. Tedavinin ardından çıkıyordum. Ameliyatla biraz rahatladım. Bu yapay kalp cihazı çantalarıyla yaşamak biraz zor olacak ama yine de bu halime şükür. İmkanı olan organ bağışı yapsın. Bağış artarsa benim gibi hastalar beklemez. Evimi, çocuklarımı özledim" dedi.

'YATAKTAN KALKAMIYORDU, ŞİMDİ YÜRÜYEBİLİYOR' Ekibiyle birlikte ameliyatı gerçekleştiren İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Gürbüz de uzun süre Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ile hastanelerinde kalan Mustafa Çimen için medikal tedavinin yetersiz kaldığına dikkati çekip, "Hastaneden taburcu da edemiyorduk. Kalp nakli programına almak istedik. Ancak yeterli bağış olmadığı için mecburen mekanik destek sistemlerine başvurduk. Hem sağ hem sol ventrikülün kasılması kötü olduğundan iki destek cihazı taktık. Hayati fonksiyonları normale geldi. Yataktan kalkamıyordu, şimdi kalkıp yürüyebiliyor. Bu şekilde hastamızı taburcu edeceğiz. Bağış için organ bekleyecek" diye konuştu. Kalbin görevini gören ve mekanik destek sistemi olarak adlandırılan iki pompa cihazını hastaya taktıklarını belirten Prof. Dr. Gürbüz, halk arasında bu sistemin yapay kalp olarak bilindiğini söyledi.

'YETERLİ BAĞIŞ MAALESEF YOK' Kalp naklinin daha uzun süreli bir tedavi seçeneği olduğunu ifade eden Dr. Gürbüz, "Kalbin şu an hiçbir fonksiyonu yok. Hasta bu destekler sayesinde yaşamına devam edebilecek. Bu sistem genellikle tek taraflı ve kalbin sol tarafını destekleyici şekilde takılır. Ama bu hastamızda hem sağ hem sol fonksiyonları kötü olduğundan çift taraflı taktık. Teknik olarak daha zor ve az uygulanan bir yöntem. Bu cihazları kalp nakli olamayacak hastalara kalıcı olarak da takıyoruz. Hastalar, bu cihazla uzun yıllar yaşayabiliyor. Ama ideal olan kalp naklidir. O zaman hastaların yaşam süreleri daha uzun oluyor. Bu hastamızda her iki taraf da yeterli kasılmadığı için çift taraflı mekanik destek uyguladık. Asıl hedefimiz, kalp nakli. Yeterli bağış maalesef yok. Özellikle pandemiden sonra bağış oldukça düştü. Covid 19 öncesi yılda 80-90 civarında kalp nakli yapılırken, şu an bu rakam 30-40'lara düştü. Hedefimiz; kalp bağışını arttırıp, bekleyen hastaların bir an evvel naklini yapmak" dedi.

