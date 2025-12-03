Kalbi durma noktasına gelmişti! Çift taraflı yapay kalp ameliyatı Mustafa’ya nefes oldu: Organ nakli bekliyor

'YETERLİ BAĞIŞ MAALESEF YOK' Kalp naklinin daha uzun süreli bir tedavi seçeneği olduğunu ifade eden Dr. Gürbüz, "Kalbin şu an hiçbir fonksiyonu yok. Hasta bu destekler sayesinde yaşamına devam edebilecek. Bu sistem genellikle tek taraflı ve kalbin sol tarafını destekleyici şekilde takılır. Ama bu hastamızda hem sağ hem sol fonksiyonları kötü olduğundan çift taraflı taktık. Teknik olarak daha zor ve az uygulanan bir yöntem. Bu cihazları kalp nakli olamayacak hastalara kalıcı olarak da takıyoruz. Hastalar, bu cihazla uzun yıllar yaşayabiliyor. Ama ideal olan kalp naklidir. O zaman hastaların yaşam süreleri daha uzun oluyor. Bu hastamızda her iki taraf da yeterli kasılmadığı için çift taraflı mekanik destek uyguladık. Asıl hedefimiz, kalp nakli. Yeterli bağış maalesef yok. Özellikle pandemiden sonra bağış oldukça düştü. Covid 19 öncesi yılda 80-90 civarında kalp nakli yapılırken, şu an bu rakam 30-40'lara düştü. Hedefimiz; kalp bağışını arttırıp, bekleyen hastaların bir an evvel naklini yapmak" dedi.