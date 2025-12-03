Haber Merkezi Giriş Tarihi: Kalbi durma noktasına gelmişti! Çift taraflı yapay kalp ameliyatı Mustafa’ya nefes oldu: Organ nakli bekliyor
İzmir'de kronik kalp yetmezliği yaşayan, evli ve iki çocuk babası Mustafa Çimen (36), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Hastanesi'nde yapılan zorlu bir ameliyatla hayata tutundu. Kalbinin hem sağ hem sol tarafına destekleyici iki ayrı cihaz (yapay kalp) takılan Çimen, organ nakli olana kadar iki çanta ile yaşayacak. Çimen, "Ameliyatla biraz rahatladım. Bu yapay kalp cihazı çantalarıyla yaşamak biraz zor olacak ama yine de bu halime şükür" açıklaması yaptı.