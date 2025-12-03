İsrailli emekli Tümgeneral ‘Türk anlatısı bütün dünyada başarılı oldu’ İşgalci İsrail

İsrailli emekli Tümgeneral Israel Ziv, Kanal 12’ye yaptığı değerlendirmelerde İsrail hükümetinin Suriye politikasını sert bir dille eleştirerek Türkiye’nin son dönemdeki gücünü mercek alan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ziv’e göre Tel Aviv’in güncel yaklaşımı, Suriye sahasında etkisini hızla artıran Türkiye’nin uzun süredir savunduğu anlatıları güçlendirirken bölgesel dengelerin Ankara lehine değişmesine yol açtı.

‘TÜRK ANLATISINA HİZMET EDİYORUZ’

Ziv, İsrail’in mevcut politikalarının Türkiye’nin söylemlerini fiilen teyit ettiğini belirterek, “İsrail’in mevcut tutumu, gittikçe yaygınlaşan yeni Türk anlatısına hizmet ediyor” dedi. Bu anlatıda İsrail’in dünya kamuoyu tarafından Gazze, Suriye ve Lübnan’da egemenlik ihlali yapan işgalci bir ülke olarak gösterildiğini ifade eden Ziv, “Buna göre İsrail bu bölgelerde topraklara el koyuyor” dedi.

‘TÜRKİYE’YE KARŞI BAŞIMIZI KUMA GÖMDÜK’

Eski tümgeneral, hükümetin içine düştüğü yönetim boşluğunun bölgede özellikle Türkiye’nin etkisini artırdığını savunarak “İsrail hükümeti, Türkiye’ye karşı başını kuma gömmüş durumda ve siyasi hesaplar Başbakan Binyamin Netanyahu’nun çıkarları dışında devlet yönetimiyle hiç ilgilenilmiyor. Bölgede artan bir Türk gücü var ve biz bunu görmezden geliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Ziv, Suriye’de sahayı fiilen yönlendiren aktörler arasında Türkiye’nin belirgin şekilde öne çıktığını vurgulayarak “İsrail Suriye’de tam olarak ne istiyor? Suriye nereye gidiyor? Trump orada gerçekte ne olup bittiğinin farkında mı? Türkiye’nin Suriye üzerindeki artan hakimiyetiyle bizim tarafımızda kim gerçekten ilgileniyor?” ifadesinde bulundu.

Askeri hatalara da işaret eden Ziv, “İsrail ordusuna düzgün siyasi bir talimat verilmiyor. Yakında saldırıya uğrayacakları için İsrail askerlerinin tek görevi, gereksiz karakollar inşa etmek ve yedek birlikler gönderip gözaltılar yapmak” dedi.

‘STRATEJİK KÖRLÜK VAR’

Ziv, İsrail’in bölgede hala istediği gibi hareket edebileceğini sanmasının büyük bir yanılgı olduğunu belirterek, “İsrail’in her yerde dilediğini yapabileceği düşüncesinden kaynaklanan stratejik bir körlük var” ifadesini kullandı.

Öte yandan Suriye’nin egemenliğinin açıkça ihlal edildiğini söyleyen Ziv, “İsrail, Suriye ordusunun İsrail’e yakın bölgelerde konuşlanmasını engelliyor. İsrail, Suriye egemenliğini tamamen yok sayıyor” diye konuştu. Ayrıca, “Sorunu çözmeye zorlanması gereken Suriye hükümetinin ise İsrail tarafından bölgeye girmesi engelleniyor” yorumunda bulundu.

‘ANKARA BÖLGESEL DENKLEMDE GÖRMEZDEN GELİNEMEZ'

Ziv, çözüm için Suriye ile güvenlik anlaşması yapılması gerektiğini ifade ederken, sahadaki yeni güç dengesinin Türkiye’nin ağırlığını kabul etmek zorunda bıraktığını belirtti ve “Bu anlaşma, sorumluluğu yeniden inşa edilmesi hayati olan Suriye ordusuna devretmeli ama bu, Türk değil Amerikan denetimi altında olmalı" dedi. Ayrıca Türkiye’nin Suriye’deki belirleyici rolüne vurgu yapan Ziv, bölgesel denklemde Ankara’nın etkisinin görmezden gelinemeyeceğini söyledi.Son olarak Ziv, İsrail’in ancak Suriye’de denetleyici rolde kalması gerektiğini söyleyerek, “Terör hazırlıklarına dair istihbarat gelirse sorumluluk onların olmalı; İsrail ise gerekli adımın atıldığını denetlemeli. Adım atılmadıysa hava saldırısı yapılır. Kara birliklerinin Suriye’de çöl devriyesindeymiş gibi dolaşmasına gerek kalmaz” diye konuştu.