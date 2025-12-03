Gazze’de kış alarmı: 'Gelen yardımlar göstermelik!'

Hamas, Gazze Şeridi’nde yaklaşan kış mevsimiyle birlikte insani krizin boyut değiştirdiğine dikkat çekti. Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, bölgeye girişine izin verilen yardım kamyonlarının halkın asgari yaşam ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı

Kasım, İsrail’in geçişine onay verdiği sevkiyatın büyük kısmının ticari nitelikli olduğunu belirterek, "Mevcut insani felaket tablosunda vatandaşlar için hayati önem taşımayan malzemeler geliyor. Oysa iki milyondan fazla insanın yaşadığı bu krizle orantılı, büyük miktarda temel yardım malzemesine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"Mevcut çadırlar kışı çıkaramaz"

Sahadaki gerçekliğin vahametine değinen Kasım, mevcut barınak ve çadırların insan yaşamına uygun olmadığını, yaklaşan sert kış koşullarıyla baş edilemeyeceğini belirtti. Özellikle kış mevsiminde insanların gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte malzemelerin girişine izin verilmesi gerektiğini savunan Kasım, verilen sözlerin tutulmadığını hatırlattı.

Sözcü, Ocak ayındaki ateşkes görüşmeleri ve Şarm el-Şeyh mutabakatında Gazze'ye prefabrik evlerin girişine izin verileceğinin kararlaştırıldığını, ancak bu protokollerin uygulanmamasının barınma krizinin derinleşmesine sebep olduğunu ifade etti. Kasım, arabuluculara ve ilgili ülkelere çağrıda bulunarak, insani yardım malzemelerinin girişi konusunda acilen somut adımlar atılmasını istedi.

"Sefalet üstüne sefalet!"

Hamas’ın uyarısına paralel bir açıklama da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philip Lazzarini’den geldi. Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş sivillerin durumunu “sefalet üstüne sefalet” olarak tanımlayan Lazzarini, bölge halkının kendilerini yağmurdan ve soğuktan koruyacak temel donanımdan yoksun olduğunu belirtti. Lazzarini, yaklaşan sert kış öncesinde Gazze'ye daha fazla barınak malzemesi sokulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.