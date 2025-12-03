  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya ‘Evet’ler ‘Hayır’ları katladı! Birleşmiş Milletler'den Filistin kararı
Dünya

‘Evet’ler ‘Hayır’ları katladı! Birleşmiş Milletler'den Filistin kararı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
‘Evet’ler ‘Hayır’ları katladı! Birleşmiş Milletler'den Filistin kararı

Birleşmiş Milletler’in, İsrail’in 1967 sonrası işgaline son verilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep eden karar tasarısını kabul ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM'nin Filistin'e karşı sorumluluğunu yeniden teyit eden, İsrail’in 1967 sonrası işgaline son verilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep eden karar tasarısını kabul etti. Cibuti, Ürdün, Moritanya, Katar, Senegal ve Filistin tarafından hazırlanan tasarı, BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu. ‘Filistin sorununun barışçıl çözümü’ başlıklı tasarının oylamasında 151 üye ülkenin ‘evet’, İsrail ve ABD başta olmak üzere 11 ülkenin de ‘hayır’ oyu kullandığı belirtildi. Oylamada, 11 ülkenin ise çekimser kaldığı ifade edildi.

Bizden çok daha duyarlılar: İspanya Filistin için sokaklara döküldü!
Bizden çok daha duyarlılar: İspanya Filistin için sokaklara döküldü!

Dünya

Bizden çok daha duyarlılar: İspanya Filistin için sokaklara döküldü!

İsviçre’de binlerce kişiden Filistin’e küresel destek
İsviçre’de binlerce kişiden Filistin’e küresel destek

Dünya

İsviçre’de binlerce kişiden Filistin’e küresel destek

İsrail Filistinlilerin ana su kaynağını kesti!
İsrail Filistinlilerin ana su kaynağını kesti!

Dünya

İsrail Filistinlilerin ana su kaynağını kesti!

İsrailli işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 850 üzüm ve zeytin ağacını yok etti
İsrailli işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 850 üzüm ve zeytin ağacını yok etti

Dünya

İsrailli işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 850 üzüm ve zeytin ağacını yok etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23