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Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çetinkaya’nın faizleri indirmediği için görevden alındığını açıkladı.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:38
Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı

Hürriyet'in haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Bölgesi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Habere göre Erdoğan, "Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. 'Faiz düşerse, enflasyon düşer' dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik" dedi.

Erdoğan kabine ve parti teşkilatında değişiklik olacağı iddialarıyla ilgili de, "Muhalefet bunu köpürtüyor. Siz de aynı çizgiye gelirseniz olmaz. Kabine değişimi gerektiğinde ben yapacağım, kimsenin söylemesi ile değişim yapılmaz. Beklenti içine girmeyin, muhalefetle aynı değirmene su taşımayın" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:38
  1. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • osmanosman7 dk önce
    damat derhal görevden alınsın,güven vermiyor,birşeyden anlamıyor,hitabeti insanları gıcık ediyor
  • ErenEren8 dk önce
    Bu ülkenin faize ödediği para her yıl en az 60 katrilyon.On sene faiz ödeme doğan her çocuğa maaş bağlarsın.
  • BayramBayram9 dk önce
    Damadın ne zararını gördünüz?
  • CanCan17 dk önce
    Ne güzel artik yabanci yatirimciya merkez bankasi sarayin siyasetinden tam bagimsiz calisiyor diye anlatmaya calisin. Ptesi borsa acilirsa sonucu ne olacak görecegiz. Yabanci yatirimci Bestepe yi degil Moody s i dinliyor ne de olsa onlarin paralari kiymetli milletin parasi gibi maliye el koyamiyor. Hayirlisi
  • ayşe gülayşe gül21 dk önce
    iyi yapmış.her şey pahalanınca reis den hesap soruyor halk, muhalefet debu alınan adam niye alındı diyorlar.yok öyle yağma. ayrıca hiç bir ülkede hiç bir kurum, kişi bağımsız değil; bize yutturuyorlar sadece.
  • SerdarSARSerdarSAR34 dk önce
    Her iş uzmanlık gerektirir, MB üstadları bağımsız çalışmadığı sürece o bankanınanahtarlarını atıp gitmeleri gerekir.Burada gönderilmiş, değişen birşey yok.Güdümlü yönetim MB çalışma ciddiyetini yok eder.Kredi notumuz çöplük seviyesindeyken,kovulma işi tuz biber oldu.Yatırımcı güveni oluşturulmadan yabancı sermaye beklemeyin.Bu gece 24 sen sonra,pazartesinin gelişini döviz kurlarının artışıyla görebiliriz.
  • SalihSalih36 dk önce
    Geç kalınmış olsada, isabetli karar.
  • Davut DoğrucuDavut Doğrucu37 dk önce
    bence damatı ata merkez bankası başkanı olarak.sonra sonucu görelim
  • Malatya lı Malatya lı 47 dk önce
    Sayın cumhurbaşkanimdamadıda alın bakanlıkdan
  • Bagiye Bagiye 52 dk önce
    Allah seni başımızdan eksik etmesin inşallah reis

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