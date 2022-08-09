Başkan Erdoğan açıkladı... "Abdülhamid Han" gemisinin rotası belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda "Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni"nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz ile Türkiye farklı bir yere gelmiştir. Hiç şüphesiz bugünlere bir anda gelmedik. Kolay da gelmedik. Uzunca bir süre kimi zaman sinsi oyunlarla kimi zaman cesaretsiz tercihlerle kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık. Kendi insan gücümüzle, kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık.

"Dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz"

Şimdi varız, 4 tane sondaj gemimizle biz de bu alanda varız. Denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz. Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık. Fatih Sondaj Gemimizi her arayan bulamaz.

Denizin 2 bin 200 metre altında yürütülen işlemlerle adeta su altında bir enerji üssü kuruyoruz. Karadeniz gazının ilk etabı için gereken tüm işlemleri bitirerek buradan gelecek gazı 2023'te vatandaşlarımıza ulaştırmayı planlıyoruz. Denizlerden elde ettiğimiz başarıları karadaki keşiflerle taçlandırmak istiyoruz.

Geminin rotası Yörükler-1 kuyusu

Yurtiçi petrol üretimimiz 65 bin varile ulaştı, hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açmak. Küresel ekonomik krizde adeta bir silah haline dönüşen doğalgaz ve petrol kaynaklarımızı ne kadar kısa sürede ne kadar çok artırabilirsek o kadar güç kazanacağız. Bu çalışmaları çok önemli görüyoruz.

Taşucu limanımızda gemimizin sondaj öncesi tüm hazırlıkları bitti. Bugün Abdülhamid Han gemimizi Akdeniz'e yolcu ediyoruz, ülkemizde ilk petrol bulunan yer bundan 130 sene önce İskenderun'du. Bu defa da Abdülhamid Han gemimizi Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız.

"Kimseden icazet almayacağız"

Gemimiz buradaki çalışmaları bitince diğer kuyulara geçecektir. Petrolü bulana kadar durmayacaktır. Milletimizin duası, Abdülhamid Han gemimizde arama yapacak arkadaşlarla beraber olacaktır. Sizlerden de hayırlı haberi bekliyoruz. Gemimiz buradan diğer kuyulara geçecek, bulana kadar aramaya devam edecek. Akdeniz'de kendi egemenlik haklarımız var, bu yüzden kimseden icazet almayacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.

haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik çekinmeyeceğiz. Türkiye'nin dostluğunun çok daha önemli olduğunu görmek için son gelişmelere bakmak gerekiyor. Bizimle yol yürüyen kazanır, bize karşı yürüyen kaybeder.

Abdülhamid Han gemimize, yolun açık, sondajın bereketli olsun diyorum.