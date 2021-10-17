Başkan Erdoğan açıkladı: ABD F-35'lere karşılık teklif etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin F-35 projesi için 1 milyar 400 milyon dolarlık bir ödeme yaptığını hatırlatan Başkan Erdoğan, ABD'nin bu ödeme karşılığında Türkiye'ye 40 adetlik F-16 teklifi sunduğunu ifade etti.

F-16 teklifinin ABD'den geldiğini söyleyen Erdoğan, "Savaş uçağı filomuzu her zaman hazır ve modern tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. F-16'ların modernizasyonundan tutun yenilerini almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. Bu F-35 programı kapsamında ödemesini almamız gerekiyor. Görüşmelerimizde bu konuyu dile getiriyoruz. Sorunun çözümü için de diyaloğu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.