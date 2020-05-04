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Başkan Erdoğan açıkladı! 7 il için seyahat kısıtlaması kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının 7 il için kaldırıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 19:57:00 -
Başkan Erdoğan açıkladı! 7 il için seyahat kısıtlaması kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 il için seyahat kısıtlamasını kaldırdıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıkladı.

İşte Erdoğan açıklaması:

Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.

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