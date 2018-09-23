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Başkan Erdoğan ABD'ye gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak için ABD'ye gitti.

23 Eylül 2018 Pazar 11:41
Başkan Erdoğan ABD'ye gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "CAN", saat 11.30'da Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden hareket etti.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve bazı ilgililer uğurladı.

GENİŞ HEYET

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ABD'ye gitti.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 11:41
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  4. ABD
  5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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