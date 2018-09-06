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Başkan Erdoğan ABD'nin FETÖ'ye ödediği parayı açıkladı

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan, ABD'nin FETÖ'ye ödediği dudak uçuklatan rakamı açıkladı. Erdoğan, "ABD, FETÖ'ye 800-850 milyon ödedi" dedi.

06 Eylül 2018 Perşembe 20:38
Başkan Erdoğan ABD'nin FETÖ'ye ödediği parayı açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme öncesi Başkan Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u törenle karşıladı. Ardından iki ülke cumhurbaşkanı heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Talon ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Atmamız gereken adımları konuşma fırsatımız oldu. Tabii aramızdaki ticaret hacmi istenilen bir seviyede değil. 2017 yılı itibariyle 115 milyon dolar gibi bir ticaret hacmine sahibiz. Tabii hedef bunu çok daha iyi bir konuma taşımak.

Tarım sektörünü işbirliğimizi geliştirebileceğimiz öncelikli bir alan olarak görüyorum.

Sayın Cumhurbaşkanlığının 2016 yılında ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında özel sektörümüzüz Benin’e ilgisi artmıştır.

Bugün yine sayın Cumhurbaşkanı ile FETÖ meselesini görüşme fırsatını buldum. Tabii FETÖ malum. Bu örgüt bir vürüs. Temennimiz o ki FETÖ’nün ülkedeki bağlantılarının tasfiyesi ile ilgili olarak en kısa sürede sonuç alacağımıza inanıyorum. Sene 99 sene 2018. Amerika, kendisine (FETÖ elebaşı) 400 dönüm arazi tahsis etti ve bu arazide orada bütün dünyadaki örgütlerini oradan idare ediyor. Yıllık charter okullardan Amerika'nın bu örgüte ödediği para 800-850 milyon dolar. Bu örgütün arkasında nelerin olduğunu, kimlerin bulunduğunun bilinmesi bakımından bunu çok çok önemsiyorum.

 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 20:38
  1. Recep Tayyip Erdoğan
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  4. FETÖ
  5. Patrice Talon

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