Başkan Erdoğan, ABD medyasına konuştu: ABD önce bu soruların cevabını vermesi gerek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS televizyonuna bir mülakat verdi.

Tamamı pazar günü yayınlanacak röportajdan kısa bir bölüm paylaşıldı.

"ABD sorumluluklarını yerinet getirmeli"

Mülakattan paylaşılan bir bölümdeİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin "mülteci ambarı" olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılıp, Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD'nin mi alması gerektiği sorusu yöneltildi.

Erdoğan'ın bu sözlere cevabı oldukça netti ve Biden yönetiminin üzerine düşen görevi yerine getirmediğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez." dedi.

"ABD orada 20 yıldır neden var?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.