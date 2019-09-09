Başkan Erdoğan 30 ismi Ankara'ya çağırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,30 büyükşehir belediye başkanını Çarşamba günü Külliye'ye davet etti.
09 Eylül 2019 Pazartesi 18:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm büyükşehir belediye başkanlarını Çarşamba günü Ankara'ya davet etti.
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