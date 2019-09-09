Başkan Erdoğan 30 ismi Ankara'ya çağırdı Başkan Recep Tayyip Erdoğan,30 büyükşehir belediye başkanını Çarşamba günü Külliye'ye davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm büyükşehir belediye başkanlarını Çarşamba günü Ankara'ya davet etti. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.