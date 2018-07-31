Başkan Erdoğan 25 Eylül'de BM'de dünya liderlerine hitap edecek

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak BM’nin 73. Genel Kurulu Genel Toplantılar çizelgesine göre, Türkiye’ye, Brezilya, ABD ve Ekvator’un ardından BM kürsüsünden hitap hakkı verilirken, devlet başkanı düzeyinde temsil edilecek.

BM Genel Merkezi’nde yapılacak zirvede Türkiye’yi temsilen Başkan Erdoğan 25 Eylül Salı günü öğleden önceki oturumda 4. konuşmacı olarak salona hitap edecek.

Başkan Erdoğan'ın ardından Meksika ve Fas liderleriyle birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kürsüye gelirken, İran lideri Hasan Ruhani de 13. sırada BM kürsüsüne çıkacak.

MERKEL VE PUTİN KATILMAYACAK

New York’taki ülke liderleri düzeyindeki toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri başta olmak üzere ilişkilerde bir takım sorunlar yaşadığı Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau katılmazken, bu ülkeler zirvede bakan düzeyinde temsil edilecek.

Her yıl eylül ayının ikinci haftasının ardından salı günü başlıyan ve bir haftaya yakın devam eden BM Genel Kurulu Genel Toplantılarında’nde her zaman ilk konuşmacı olarak Brezilya’ya ve ikinci konuşmacı olarak da ABD’ye söz veriliyor.

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