Başkan Erdem TEMA’ya 100 fidan bağışladı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası dolayısıyla Tema Vakfı’na 100 fidan bağışladı. Artvin Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’nun bağış davetine cevap ederek 100 fidan bağışlayan Başkan Erdem Çanakkale Kepez Belediye Başkanı Birol Aslan’ı fidan bağışına davet etti.

Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının birbirlerini fidan bağışlamaya davet etmesi ile başlayan sosyal medya kampanyasına Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem’de katıldı. Başkan Erdem, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile hem Tema Vakfı’na fidan bağışında bulundu hem de diğer belediye başkanlarını 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası dolayısıyla düzenlenen fidan bağışı kampanyasına destek olmaya çağırdı.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’nun davetini kabul ettiğini söyleyen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Her yıl 5-11 Haziran tarihleri arasında büyük keyifle ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutladığımız Çevre Koruma Haftası bizler için önemli bir değer teşkil ediyor. Yeşilin, doğanın, çevrenin kıymetini Pandemi sürecinde bir kez daha anladık. Ve gördük ki gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek bizim elimizde. Bundan hepimiz sorumluyuz. Yaşanılabilir bir çevre için bir olup bu hafta kapsamlı bir etkinlik yapıp yüzlerce, binlerce fidan dikmeyi çok istedik ancak ne yazık ki yaşadığımız süreç buna izin vermedi. Biz de Arhavi Belediye Başkanımız Vasfi Kurdoğlu’nun ricasına kulak verdik ve TEMA Vakfı’nın internet sitesine girerek online şekilde 100 adet fidan bağışı yaptık. Çağrımıza kulak vererek fidan bağışında bulunan bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.