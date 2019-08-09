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Başkan Erdem önce huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’ni ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, huzurevi sakinlerinin kurban bayramını kutladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:06
Başkan Erdem önce huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’ni ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, huzurevi sakinlerinin kurban bayramını kutladı.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özer Anaç, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Atakan Çorbacı ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile birlikte İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Huzurevi sakinlerinin taleplerini de dinleyen Başkan Turgay Erdem, burada herkesin rahat bir şekilde yaşam sürmeleri için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Verilen hizmetten son derece memnun olduklarını belirten huzurevi sakinleri de, Başkan Turgay Erdem’e teşekkür etti. Huzurevi sakinlerinin ve çalışanlarının kurban bayramını kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sağlıklı ve huzurlu günler diledi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:06
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