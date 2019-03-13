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Başkan Ercan: “Temelli sadece Sincan için değil, Ankara için de çok değer ifade edecek”

31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Temelli’de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:54
Başkan Ercan: “Temelli sadece Sincan için değil, Ankara için de çok değer ifade edecek”

31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Temelli’de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ercan, “Temelli sadece Sincan için değil, Ankara için de çok değer ifade edecek” dedi.


Sincan Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan, Temelli’de esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi. Ercan, Temelli Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışında bölgeye yapılması düşünülen Millet Bahçesi Projesi’ni paylaşarak, “Golf sahalarından binicilik alanına, mesire alanlarından gençlik ve kadın merkezlerine kadar çok yönlü bir millet bahçesi haline getirmek istiyoruz. Temelli sadece Sincan için değil, Ankara için de çok değer ifade edecek” diye konuştu.


Açılışın ardından Temelli kapalı pazar yerini de ziyaret eden Başkan Ercan, esnafa hayırlı işler diledi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da uzun uzun sohbet eden Ercan, “Temelli bizim göz bebeğimiz. Her zaman yanımızda oldunuz, 31 Mart’ta da yanımızda olacağınızdan eminim” dedi.


Ercan’ın gün boyu süren ziyaretlerinde vatandaşların ilgisi de oldukça yoğundu. Görüşlerini ve taleplerini bizzat iletmekten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Murat Ercan’a destek sözü verdi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:54
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