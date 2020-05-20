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Spor

Başkan Erbul, kulüplerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu(TASKK) yönetim kurulu üyesi olan aynı zamanda Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(ASKF) Başkanı Tamer Erbul, Yalova’daki kulüplerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:51:02 -
Başkan Erbul, kulüplerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu(TASKK) yönetim kurulu üyesi olan aynı zamanda Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(ASKF) Başkanı Tamer Erbul, Yalova’daki kulüplerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor.


Koronavirüs(COVİD-19) salgını nedeniyle futbola ara verilirken Erbul, TASKK’ın gönderdiği maskeleri Yalova’daki kulüp temsilcilerine teslim ederken sosyal mesafe kuralına uyarak istek ve arzularını dinliyor.


Kulüplerin durumlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten TASKK Yönetim Kurulu Üyesi ve Yalova ASKF Başkanı Tamer Erbul, “Koronavirüs salgını sürecinde ilimizde faaliyet gösteren amatör kulüplerimizi tek tek ziyaret ederek sorunlarını dinliyoruz. Kulüplerimizin çok değerli başkan ve yöneticileriyle sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarla ekiplerimizin son durumlarıyla ilgili bilgi topluyoruz. Amatör kulüplerimizin talep ve önerilerini konuşup sporun ortak paydaşlarıyla birlikte neler yapabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. ‘Ben yok biz varız’ sloganıyla çıktığımız yolda kulüplerimiz arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin salgın sürecini el birliğiyle atlatıp güzel günlere ulaşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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