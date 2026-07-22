Başkan Er COP31'de Malatya'nın yeşil gelecek vizyonunu anlattı

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında Malatya'da düzenlenen uluslararası toplantının ‘COP31 Eylem Gündemi Öncelik Alanı İklime Dirençli Şehirler: Yerelden Küresele İş Birlikleri’ panelinde sunum yaptı.

İLBANK Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Dünya Bankasından Denis Jean-Jacques Jordy, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı’ndan Dr. Erfan Ali ve Uluslararası İş Birliği Ajansından Daisuke Watanabe sunum yaptı.

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, panelde yaptığı konuşmada, TOKİ'nin 2002 yılından bugüne kadar bir milyon 767 bin konut, 70 bin 548 sosyal donatı ve toplam 6 trilyon 141 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini ifade etti. Kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 229 bin 802 dönüşüm konutu inşa edildiği aktaran Sungur, konutların yalnızca depreme değil, iklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı tüm afet risklerine karşı dayanıklı şekilde planlanması gerektiği vurguladı. Sungur, TOKİ'nin ürettiği konutların yüzde 42'sinin dar ve orta gelir grubuna, yüzde 10'unun hiçbir şekilde ev sahibi olamayacak vatandaşlara, yüzde 13'ünün kentsel dönüşüm projelerine, yüzde 26'sının afet konutlarına ayrıldığı ifade etti.

Merkez Sosyal Konutlarının Hak Sahipleri İçin Kura Çekimi Cuma Günü

Sungur, deprem sonrası Malatya'da TOKİ tarafından 6 bin 281 konutun tamamlanma aşamasına geldiğini kaydederek, Malatya merkez sosyal konutlarının hak sahipleri için kura çekiminin cuma günü gerçekleştirileceği ve konut teslimlerinin başlayacağı müjdesini paylaştı. TOKİ afet konutları tasarım ilkelerini de katılımcılarla paylaşan Sungur, "Bahçebaşı'nda ve karşısındaki Akoğuz Kışlası olarak bilinen alanda toplam 14 bin konutun inşaatını tamamladık, kalan çalışmalarımızı da bitirme aşamasına getirdik. Yine İkizce bölgesinde 28 bin konutumuzun tüm yerleşim ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu projeleri hayata geçirirken, depremin oluşturduğu acil ihtiyaçları göz ardı etmeden, şehrimizin dokusuna uygun ve en nitelikli şekilde inşa etmeye gayret ettik. Tüm çalışmalarımızı, şehrimize zarar vermeden; aksine Malatya'mıza değer katacak bir anlayışla yürütmeye özen gösterdik" dedi.

Başkan Er: Doğal Kaynakları Koruyor, Suyu Verimli Kullanıyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, TOKİ ve Emlak Konut'un Malatya'da destan yazdığını, 35 milyar liralık altyapı yatırımının 20 milyarlık destek verdiklerini belirtti. Başkan Er, sunumunda, iklim değişikliğinin artık geleceğe dönük bir öngörü değil, şehirlerimizin karşı karşıya olduğu acil bir gerçek olduğuna dikkati çekerek, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak COP31’e giden süreçte hedefimiz iklim taahhütlerini somut ve ölçülebilir adımlarla dönüştürmektir. Bu temelde projelerimizi 3 ana başlık altında inceliyoruz: 'İklim Direnci ve Çevresel Altyapı', 'Düşük Karbonlu ve Sürdürülebilir Ulaşım' ve 'Sosyal dayanışma ve sürdürülebilir yaşam.' Doğal kaynakları koruyoruz. Suyu verimli kullanıyoruz. Karbon yutak alanları oluşturuyoruz. Yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyoruz. Sosyal dayanışma ile güçlü bir gelecek inşa ediyoruz" diye konuştu.

“Malatya’da 9 Adet İçme Suyu Arıtma Tesisi Bulunuyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sunumunda şunları ifade etti:

"Kaynaktan geleceğe içme suyu yönetimi kapsamında Malatya genelinde işlettiğimiz 9 adet içme suyu arıtma tesisi bulunmaktadır. Arguvan ve Hekimhan’da planlanan tesisimiz var. Su yönetimi konusunda DMA bölgelerini yönetiyoruz. Bu proje ile içme suyu şebekemizi akıllı ve iklim dirençli bir yapıya dönüştürüyoruz. Var olan 48 DMA (ölçülebilir alt bölge) Bölgesini 2028 yılı sonuna kadar 108 DMA bölgesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 9 milyon euro yatırın maliyeti planlanmaktadır. Beydağı içme suyu Projesi ile Malatya’nın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını güvence altına alıyoruz. 6 Şubat depremlerinde suyumuz kayboldu, yaşadığımız sonraki depremlerde de bulanık aktı. İçme suyunu kaybetmeyle karşı karşıyayız. Alternatif su kaynağı oluşturarak depreme ve iklime karşı tek kaynağa bağımlılığı sona erdiriyoruz. Bu projenin maliyeti, 70 milyon euro. Malatya genelinde işletilen 14, yapımı devam eden 2 ve planlanan 9 adet atık su arıtma tesisiyle, su kaynaklarımızı ve doğal çevremizi koruyor, kalıcı bir altyapı sistemi oluşturuyoruz. 25,8 milyon euroluk yatırımla hayata geçirdiğimiz Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz, günlük 135 bin metreküp kapasitesiyle 720 bin eşdeğer nüfusun atık suyunu ileri standartlarda arıtarak su kaynaklarımızı ve çevremizi korumaktadır. 2055 yılı ve sonrası nüfus artışlarını dikkate alınarak; Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizin kapasitesini yüzde 48 artırıyor, yeni teknolojilerle daha verimli ve çevreci bir arıtma sistemini hayata geçiriyoruz. Bu projenin yatırım maliyesi, 12 milyon euro. İleri biyolojik arıtma sayesinde atık suyu tarımsal sulamada kullanarak hem su kaynaklarımızı koruyacak hem de çiftçimize can suyu olacağız. Bu projenin yatırın maliyeti, 4 milyon euro. Arıtma tesislerimizde oluşan çamurun, solar sera sistemi ile kütlesi yüzde 76 azaltılacak. Nakliye ve bertaraf maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak, karbon emisyonunu azaltacak bu doğal çamuru da sanayide yakıt olarak ekonomiye yeniden kazandıracağız. Yatırım maliyeti 6 milyon euro. Duranlar’da İleri Biyolojik Arıtma Tesisini inşa ettik. 41 milyon euroluk yatırımla hayata geçirdiğimiz bu tesisimiz; günlük 28 bin metreküp kapasitesiyle 195 bin eşdeğer nüfusun atık suyunu ileri standartlarda arıtarak su kaynaklarımızı ve çevremizi korumaktadır. 3 milyon Euro yatırım bedeli ile bu tesis ve bölge tesislerimizden çıkan çamuru solar kurutma tesisi ile sürdürülebilir çözüme ulaştıracağız. Şehrimizin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz. 2025-2026 yıllarında 164 milyon euroluk yatırımı tamamladık. 332 milyon euroluk yatırım bedeli ile 2025 yılında başlattığımız yatırımlarımız hızla devam ediyor. Geleceğin inşasına yönelik 174 milyon euroluk yatırım maliyetli, projelerimizi planlıyoruz. Projelerimizin gerçekleşmesinde büyük emeği olan İLBANK ekibine ve destek sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür ederim.”

“Malatya’yı Sadece İnşa Etmiyor, İklim Krizine Dirençli Hale Getiriyoruz”

Malatya’yı iklim krizine dirençli hale getirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Yeşil kent vizyonumuz kapsamında iklim iletişimini güçlendiren, atıkları kaynağında azaltıp geri kazandıran ve çevre yönetimini tüm kentsel hizmetlerle bütünleştiren sürdürülebilir bir yaşam modeli oluşturuyoruz. Eğitiyoruz, bilinçlendiriyoruz, azaltıyoruz ve dönüştürüyoruz. Malatya’yı sadece yeniden inşa etmiyor, iklim krizine dirençli hale getiriyoruz. 13 ilçemizi kapsayan eylem planımızla sera gazı emisyonlarımızı yüzde 25 azaltıyoruz. ‘Suyu koru, üretimi güvence altına al, iklime dirençli tarımı güçlendir’ anlayışı ile bir milyonun üzerinde ağaç dikmiş bulunuyoruz. 600 bin metre kapalı sistem ana hatları ve 210 adet sulama havuzları ile Malatya’mıza çevreci dokunuşlar gerçekleştirdik. Milli Eğitime bağlı okullarımızda her yıl 15 bin evladımıza çevre ve sıfır atık bilincini aşılıyoruz. Sıfır Atık Kampları ile gençlerimizle doğada buluşuyor, çevre elçilerimizi yetiştiriyoruz. Depremin derin izlerini yenilikçi ve çevre dostu teknolojilerle siliyoruz. Deprem yıkıntı atıklarını ayrıştırarak altyapı çalışmalarında yeniden kullanıyor, karbon ayak izini yüzde 80 azaltıyoruz. Eski döküm alanlarını rehabilite ederek şehre bir milyon metrekare yeşil alan olarak kazandırıyoruz. İlçelere birinci sınıf atık getirme ve katı atık istasyonlarının kurulumu projesi kapsamında; atığı kaynağında azaltmak amacıyla 13 ilçe merkezine birinci sınıf atık getirme merkezleri kurarak insan ve çevre sağlığını koruma altına alıyoruz. Kuracağımız evsel katı atık aktarma istasyonları ile de lojistiği optimize edip taşıma maliyetlerini düşüreceğiz” sözlerine yer verdi.

Başkan Er: Yıllık 25 Bin Hanenin Elektrik İhtiyacı Karşılıyoruz

Başkan Er, “Türkiye’de ilk olan üç farklı prosesten oluşan Gazifikasyon, Biyometanizasyon ve Deponi Gaz ile karbon azaltımı sağlarken günlük 9 megawatt elektrik enerjisi ile yıllık 25 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanmaktayız. Yine sıfır atık mantığıyla il genelindeki sağlık kuruluşlarından tıbbi atıkları toplayıp sterilizasyon tesisimizde bertaraf ediyoruz. Kapıkaya düzenli depolama sahasında 600 milyon bütçe ile bir milyon 250 bin metreküp kapasiteli lot inşaatımız devam etmektedir. 200 bin metrekare alana sahip eski atık sahamızı rehabilite ederek doğaya geri kazanımını sağlayacağız. Mevcut entegre tesisimizin sosyal alanın içinde kalması, ekonomik ömrünü tamamlaması ve gelişen yeni teknolojileri yakalamak için Kapıkaya’da modern ayrıştırma ve yakma tesisi kurmak istiyoruz. Malatya'da gerçekleştirdiğimiz bu vizyoner yatırımlar, Türkiye’nin COP31 küresel iklim yolculuğunda en güçlü yerel referansı olacaktır. Evlerden topladığımız atık yağları jel sabuna, organik atıkları ise sokak hayvanlarımız için mamaya dönüştürüyoruz. Mama üretimimiz devam ediyor. Entegre tesisimizin âtıl ısısından ise seramızda fide yetiştiriciliği yapıyoruz. ‘Malatya'da sıfır atık’, sadece bir slogan değil, yaşayan bir şehir kültürüdür. OSB’lerden alınan sanayi atıklarını ayrı toplayıp güvenli şekilde depolayacağız. Bu atıkların geri kazanılabilir olanları yeniden üretime kazandıracak ve uygun atıkları enerjiye dönüştürerek sanayide tekrar kullanılmasını sağlayacağız. Biyometanizasyon tesisi kurarak organik atıkları biyogaz ve komposta dönüştürerek temiz enerji üretmeyi, seraları bu enerjiyle destekleyerek, kadın kooperatifleri aracılığıyla sürdürülebilir tarımsal üretim ve istihdam sağlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“ULAŞIMDA DA ÇEVRE DOSTUYUZ”

Büyükşehir Belediyesi olarak çevre dostu olduklarını ifade eden Başkan Er, “14,5 megawatt-saat kurulu gücümüz, 9,3 megawatt-saat devam eden ve 81 megawatt-saat planlanan GES projelerimizle çevre dostu enerji üretimini büyütüyoruz. Bir şehrin sürdürülebilir geleceği, toplu ulaşımını düşük karbonlu araçlarla sağlamasına ve bu sistemin enerjisini kendi yenilenebilir kaynaklarından üretmesine bağlıdır. Bu kapsamda Malatya'da yaptığımız ve planladığımız projelerimizi siz değerli misafirlerimizle paylaşacağım; Malatya'da 2015 yılından itibaren hizmet veren 22 adet trambüs, her biri 25 metre uzunluğunda olup yüksek yolcu kapasitesiyle kent içi toplu taşımaya hizmet vermektedir. Günlük yaklaşık 55 bin yolcu kapasitesi ve elektrikli ulaşım altyapısı ile yılda bir milyon litre fosil yakıt tüketimini önlüyor 2 bin 700 ton karbon salınımını azaltıyoruz. 77 milyon euro maliyetle 100 elektrikli otobüs ve 12 megawatt güneş enerji santrali yatırım projemizle, şehir içi toplu ulaşım sistemini yenilenebilir enerji kaynaklarıyla destekleyerek çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı oluşturuyoruz. Planladığımız 12 megawatt Güneş Enerji Santrali ile bünyemize katacağımız 100 adet elektrikli otobüsümüzün enerjisini karşılayacağız. Böylelikle yılda 4.5 milyon litre fosil yakıt tüketiminin önüne geçeceğiz. Yıllık 12 milyon Euro dizel yakıt tasarrufu sayesinde 4 yılda yatırım kendini geri ödeyecek. 80 dizel aracın elektrikli otobüse dönüştürülmesi sayesinde yapılacak yatırım 3,5 yılda kendini karşılayacak ve Türkiye’de örnek proje olacaktır. Bu projenin yatırım maliyeti 22 milyon euro. Beylerderesi ikinci viyadük ve bağlantı yolu projesi ile Malatya'nın yeni ulaşım omurgası oluşturulacak; şehir merkezi, gelişim bölgeleri, OSB, İkizce Toplu Konut Bölgesi ve ana ulaşım aksları modern, hızlı ve güvenli bir ulaşım koridoruyla birbirine bağlanacak. Bu projenin yatırım maliyeti 65 milyon euro. Malatya Ulaşım Master Planımız ve Tramvay Hattı 1. Etap Projesi ile yalnızca bir raylı sistem yatırımı değil; şehrin doğu-batı aksındaki hastaneleri, alışveriş merkezlerini ve kamu kurumlarını birbirine bağlarken, otogar ve tren garını kent içi ulaşım ağına entegre ederek şehirlerarası yolculukların hızlı, kesintisiz ve erişilebilir şekilde devam etmesini sağlayacak. Banliyö Hattı Projesi, mevcut demiryolu altyapısını modern şehir içi ulaşım sistemine dönüştürerek Malatya'nın çevreci, hızlı ve yüksek kapasiteli ulaşım vizyonunu hayata geçirecek stratejik bir raylı sistem yatırımıdır. Demiryolu İstasyonu'ndan İkizce'ye uzanacak banliyö hattı; elektrikli işletme modeli, düşük karbon salımı ve yüksek yolcu kapasitesiyle Malatya'nın sürdürülebilir ulaşım dönüşümünün en önemli projelerinden biri olacak. İhalesi yapıldı. Malatya-Narlı hızlı tren hattı İhalesi edildi, bu projemiz de ihale içinde yer aldı. Trambüsten elektrikli otobüslere, raylı sistemlerden yeni ulaşım koridorlarına kadar uzanan bu dönüşümle Malatya’yı, COP31 hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ulaşım alanında Türkiye’ye ve dünyaya örnek bir şehir hâline getireceğiz" diyerek sunumunu tamamladı.

“Malatya Tarihinin En Büyük Yeniden İnşa Çalışmalarından Birini Yürütmektedir”

JİCA Türkiye Ofisi Baştemsilcisi Daisuke Watanabe, "Daha İyisini İnşa Etmek" yaklaşımının özünde iklime dirençli şehirler inşa etmek olduğunu ifade ederek, "Malatya örneğinde olduğu gibi, 2023 depremlerinin ardından Türkiye, belki de tarihinin en büyük yeniden inşa çalışmalarından birini yürütmektedir. Bu süreçte toparlanma yalnızca kaybedilenleri yeniden yerine koymak anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda şehirleri eskisinden daha güvenli, daha dirençli ve daha sürdürülebilir şekilde yeniden tasarlamak için önemli bir fırsat sunmaktadır" dedi.

“Türkiye Olağanüstü Büyüklükte Yeniden Yapılanma Süreci Yürütmektedir”

Dirençliliğin, afet meydana geldikten sonra değil, afet gerçekleşmeden önce başlaması gerektiğini aktaran Daisuke Watanabe, "Japonya'da afet risklerinin azaltılmasını artık afet sonrasında ortaya çıkan bir maliyet olarak değil, afetlerden önce yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Çünkü afet öncesinde yapılan yatırımlar; hayat kurtarır, ekonomik kayıpları azaltır ve gelecekteki yeniden inşa maliyetlerini düşürür. Aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleye de önemli katkılar sağlar. Bu nedenle afet risklerinin azaltılması ile iklim değişikliğiyle mücadele birbirinden ayrı konular olarak görülmemelidir. Aksine, bunlar birbirine sıkı şekilde bağlıdır ve ortak bir dirençlilik stratejisinin parçası olarak ele alınmalıdır. Türkiye, COP31 kapsamında küresel tartışmalara önemli katkılar sunabilecek çok değerli deneyimlere sahip. Üç yıl önce yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Türkiye olağanüstü büyüklükte ve hızda bir yeniden yapılanma süreci yürütmektedir. Bu deneyim yalnızca Türkiye için değil, giderek artan afet ve iklim riskleriyle karşı karşıya olan birçok ülke için de önemli dersler içermektedir. Japonya'nın afet risklerinin azaltılması ve kentsel dirençlilik yaklaşımı da bu hatalardan çıkarılan dersler sayesinde gelişmiştir. Bu anlamda Japonya ile Türkiye ortak bir noktayı paylaşmaktadır. Bu nedenle COP31 hazırlık sürecinin, bu deneyimleri uluslararası toplum için uygulanabilir bilgiye dönüştürmek adına mükemmel bir fırsat sunacağına inanıyorum. Ülkeler arasında farklı deneyimleri ve çıkarılan dersleri paylaşmalı, yerel bilgi birikimini küresel eyleme dönüştürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

“Şehirlerde Yürütülen İklim Eylemleri Birçok Alanda Kazanım Sağlayabilir”

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Direktörü Dr. Erfan Ali ise sunumunda, iklim değişikliğiyle mücadelenin ya şehirlerde kazanılacağını ya da şehirlerde kaybedileceğini ifade etti. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 58'inin şehirlerde yaşadığını 2050 yılına gelindiğinde bu oranın yüzde 70'e ulaşacağı, dünya nüfusunun üçte ikisinin kentlerde yaşayacağı öngörüldüğüne dikkati çeken Erfan Ali, "Ekonomik faaliyetlerin yoğunluğu nedeniyle dünya genelindeki enerjinin yaklaşık üçte ikisi şehirlerde tüketilmektedir. Öte yandan, bugün dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insan hâlâ plansız yerleşimlerde, gecekondu bölgelerinde ve dezavantajlı mahallelerde yaşamaktadır. Bu durum, şehir yöneticileri ve hükümetler açısından küresel ölçekte son derece önemli bir meydan okumadır. Malatya gibi yerel yönetimler de arazi kullanım planlaması, konut, ulaşım, atık yönetimi, su ve kanalizasyon hizmetleri başta olmak üzere vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen hizmetleri sunmak ve yatırımları yönetmekle sorumludur. Şehirleri ve kentsel dayanıklılığı COP süreci bağlamında ön plana çıkaran teknik nedenlerden biri de şehirlerin sistem bütünleştirici bir rol üstlenmesidir. Çünkü şehirler; arazi kullanımı, konut, ulaşım, sosyal hizmetler, temel altyapı, su, kanalizasyon ve atık yönetimi gibi birçok sistemi bir araya getirerek birbirine bağlamaktadır. Şehirlerde yürütülen iklim eylemleri aynı anda birçok alanda kazanım sağlayabilir. Risk odaklı arazi kullanım planlamasıyla afetlere maruz kalma azaltılabilir, güçlendirilmiş altyapılar sayesinde şehirlerin dayanıklılığı artırılabilir. Türkiye'nin özellikle deprem sonrasında yürüttüğü yeni şehircilik ve yapılaşma çalışmaları bu konuda önemli örnekler sunmaktadır" şeklinde konuştu.

“Malatya, Dirençlilik Açısından Örnek Bir Şehir”

Dünya Bankası Türkiye Ofisi Baş Çevre Uzmanı Denis Jordy ise "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve TOKİ Başkanımızın da ifade ettiği gibi, burası dirençlilik açısından örnek bir şehir ve toparlanma ile yeniden ayağa kalkma konusunda gerçekten etkileyici bir başarı hikâyesine sahip. Bu gerçekten çok etkileyici. 2021 yılında yaşanan seller, 2023'te meydana gelen orman yangınları ve son dönemde yaşanan kuraklık, şehirlerin karşı karşıya olduğu riskleri açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle konunun COP31 gündeminde öncelikli bir yer tutmasını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Aynı şekilde, Dünya Bankası Grubu için de iklime dirençli şehirler COP sürecindeki temel önceliklerden biridir. Biz, iklime dirençli şehirlerin hem iklim risklerine karşı kırılganlığı ve maruziyeti azaltmada hem de sera gazı emisyonlarının azaltılması yoluyla iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol oynadığına inanıyoruz. Dünya Bankası olarak biz de bu gündemi güçlü şekilde destekliyoruz. Türkiye'de İLBANK ve ilgili kurumlarla uzun yıllara dayanan güçlü bir iş birliğimiz bulunuyor. Hâlihazırda toplam 4,3 milyar dolar tutarında dokuz operasyon yürütüyoruz.

Bu kapsamda enerji verimli binalar, düşük karbonlu toplu ulaşım sistemleri, iklim dostu atık ve su yönetimi, doğa temelli çözümler, taşkın koruma projeleri ve dirençli yeniden yapılanma çalışmalarını destekliyoruz. İklim ve afet risklerini dikkate alan, geleceğe dönük şehir planlamasını da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Er: Şehrimizi Büyüterek Çok Merkezli Bir Yapıya Kavuşturuyoruz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, panelin sonunda yaptığı konuşmada, Malatya'nın 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşadığını anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un çözüm odaklı ve pratik yaklaşımları sayesinde şehrimiz çok hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Biz, sadece depremin yaralarını sarmadık; aynı zamanda geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Şehrimizi büyüterek çok merkezli bir yapıya kavuşturuyor, sektörel kümelenmeler ve yeni sanayi alanlarıyla üretimin geleceğini şekillendiriyoruz. Ulaşım, turizm, gençlik ve spor alanlarında hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Malatya'yı geleceğe hazırlıyoruz. Tarım alanında da birçok önemli çalışmayı sürdürüyor, bunların bir kısmını bugün sizlerle paylaşmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Başkan Er: Tamamlanmış Projelerimizi Desteğe Davet Ediyorum

"Bugün sizlere şehrimizin iklim yolculuğunu üç ana eksende anlattık" diyen Başkan Er, "İklime dirençli su ve çevresel altyapı, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi ile düşük karbonlu ve sürdürülebilir ulaşım ile ilgili projelerimizi paylaştık. Burada açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki, finansmanı sağlanmış ve sahada uygulaması devam eden projelerimiz vizyonumuza yön vermektedir. Ancak sunumumuzda yer alan bazı projelerimizin; DMA yatırımlarımızın genişletilmesi, merkez atık su arıtma tesisimizin ikinci kademe yatırımı, arıtılmış atık suyun tarımsal sulamada yeniden kullanılması, solar çamur kurutma üniteleri, planlanan güneş enerji santralleri ve elektrikli otobüs filomuz gibi yatırımların finansmanı henüz sağlanamamıştır. Özellikle belirtmek isterim ki; sözünü ettiğimiz bu projelerin fizibilite çalışmaları tamamlanmış, çevresel ve sosyal etki değerlendirme raporları hazırlanmış, paydaş katılım planları oluşturulmuş ve uygulama projeleri tamamlanmıştır. Bu projeler, uluslararası finans kuruluşlarının değerlendirme süreçlerine derhal sunulabilecek olgunluğa sahiptir.

Bu vesileyle Malatya Büyükşehir Belediyesi adına açık bir çağrıda bulunuyorum. Projeleri tamamlanmış, fizibilitesi hazırlanmış, iklim faydası ölçülebilir, geri ödeme kapasitesi ortaya konmuş, çevresel ve sosyal etki yönetim raporları tamamlanmış bu yatırımlarımızı; hibe, uygun koşullu kredi, teknik destek veya karma finansman modelleriyle desteklemeye sizleri davet ediyoruz. İLBANK'ın sağlayacağı aracılık ve garanti mekanizmaları sayesinde bu iş birliklerinin kısa sürede hayata geçirilebileceğine yürekten inanıyoruz. Doğayla uyumlu, dirençli ve sürdürülebilir bir gelecek için bugünden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, panelin sonunda katılımcılara hediye takdiminde bulundu