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Başkan Epcim, kursiyerlerle bir araya geldi

Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yöresel kıyafet kursundaki kursiyerler ile bir araya gelerek yapmış oldukları el emeği göz nuru kıyafetleri inceledi.

15 Şubat 2019 Cuma 13:36
Başkan Epcim, kursiyerlerle bir araya geldi

Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yöresel kıyafet kursundaki kursiyerler ile bir araya gelerek yapmış oldukları el emeği göz nuru kıyafetleri inceledi.


Başkan Epcim, Hakkari İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, Atlılar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görev yapan yöresel kıyafet kursu eğitmeni Mine Kahraman riyasetindeki kursiyerler ile bir araya gelerek, yapmış oldukları el emeği göz nuru kıyafetleri inceledi. Başkan Epcim daha sonra da gençlik kolları yöneticileri ile bir araya gelerek yeni dönem projelerini paylaştı. Daha sonra ev ziyaretlerine devam eden Başkan Epcim, Gazi Mahallesi sakinlerinden Hamit Bozkır, ailesini ve komşuları, Kırk Konutlar bölgesinde, Birgül Kurt’un evinde kadınlarla bir araya geldi. Gazi Mahallesi sakinlerinden Remzi Şen ailesi ve komşuları ile bir araya gelen Başkan Epcim, Biçer Mahallesi Sakinlerinden İsmail Tan’ın ailesi ve kadınlarla bir araya gelerek yeni döneme ilişkin projelerini anlattı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:36
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