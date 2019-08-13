Başkan Ensari esnaflarla bayramlaştı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, esnafları dolaşarak bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Şefik Ensari, belediye meclis üyeleri ile birlikte çarşı merkezindeki esnafları dolaşarak bayramlaştı. Belediye binasında gerçekleşen bayramlaşma töreninden sonra belediye meclis üyelerini beraberinde alarak esnaflarla bayramlaşan başkan Ensari, ”Bizlere ulaşamayan kardeşlerimize bizler ulaşarak bayramlaşıyoruz. Barışın kardeşliğin sevgi ve hoş görü duygularının yoğunlaştığı bu günlerde halkımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde yaşayan 65 bin insanımızı ayrıştırmadan her bireyimizin kapısını çalarak yada yolda karşılayarak bu güzel duyguları paylaşmak dinimizin de emirlerindendir. Bu duygulara başta halkımızın ve İslam aleminin kurban bayramını tebrik eder barışa kardeşliğe dünya insanlarına barış getirmesini temenni ederim“ dedi.