Başkan Ensari, AK Parti Van milletvekilleri ile istişare toplantısı düzenledi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, AbdulahatArvas ve partililer ile birlikte istişare toplantısı yaptı.

AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İl Başkan Yardımcısı İrfan Tuğrul, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ve ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu Yavuz Sultan Selim İlkokulu Konferans salonunda istişare toplantısı gerçekleşti. Düzenlenen istişare toplantısına muhtarlar, kurum amirleri, kanaat örenleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda ilçenin sorun ve talepleri muhtarlar tarafından dile getirilerek, milletvekilleri, belediye başkanı ve kurum amirlerince tek tek cevaplandırıldı. Toplantıda tarımsal arazilerin değerlendirilmesi, tarım ve hayvancılık alanlarında verimliliğin arttırılması, yol, su, alt yapı, Abdalağa Göleti, Çubuklu Barajı gibi sorunlar ele alındı. Amaç yapılacak olan hizmetler Çaldıran’ın güzelleştirilmesiyle birlikte istihdam ortamının sağlanması konuları işlendi. Sorun ve talepleri dinleyen milletvekilleri, tek tek konuşma yaparak tek hedeflerinin hizmet olduklarını ifade ettiler. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ”Bizleri sizlere hizmet edebilmek seçtiniz. Bizlerde bu gün burada sizin sorun ve taleplerini dinlemek için buradayız. Önümüzde dört yıllık bir sürecimiz var. Bu 4 yılı siyasetle, ticaretle istihdam ortamları hazırlayarak derdinize çare olabilecek çözümler bulmaktır. Bazı milletvekilleri tatillerini yaparken bizler sizlerle birlikte sorunları çözebilme noktasında istişareler yapıyoruz. Sorun ve taleplerinizi belediye başkanımız, ilçe teşkilatımız veBakanlıklara ulaştırarak tek tek çözme gayretinde olacağız. Siyasetçilerin malzemesi haline gelen Çubuklu Barajı sorununu çözerek ihale aşamasına getirdik. Barajın yapılmasıylatarımsal arazilerde kullanılacak olan baraj suyu buradaki topraklara hayat vererek. Çiftçilerimizin topraklarına bereket getirecektir. Bu istişare toplantısının ilçemize ciddi anlamda katma değer sunacağını ümit ediyorum” dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise, ”Bizler 14 aylık vekillik sürecini geride bıraktık. Sizlerin oylarıyla seçildik vekil olduk. Sorun ve taleplerinizi dinlemek için buradayız. Amacımız halkımızın yararına olabilecek hizmetleri yapmaktır. Van’ımıza ve ilçelerine yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerin hesabını hem sizlere hem de Allah’a verebilecek yapıda hareket ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, belediyenin teknik personelleriyle birlikte mahalleleri tek tek ziyaret ederek halkın sorun ve taleplerini dinleyerek eksikleri tespit ettiklerini söyledi. Mahallelerin alt yapısı ile yapımı devam eden yolların olduğunu ifade eden başkan Ensari, “Belli periyotlarla bu yollarımızı bordürlü kilitli parke taşlarıyla süsleyeceğiz. Belediyemizde yaptığımız tasarruflarla 2 milyon lira kara geçtik. Bu paralar sizin paralarınızdır. Yapılan tasarruflarla sizlere ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmetler yapacağız. 100 mahallemizde toplatılan çöp ihalesini yapmadık. Kendi imkanlarımızla çöpleri topluyoruz. Sadece aylık çöp toplamada belediyeniz ayda yaklaşık 280 bin lira kara geçiyor. Amacımız ilçemize sağlıklı halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler yapmaktır. Belediyemizin imkanları sınırlıdır. Amacımız bireylere değil topluma hizmet etmektir. Şimdiye kadar tarımsal araziler, su ve kanalizasyon gibi sorunların Van Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken işleri de kendi imkanlarımızla çözdük. İlçemizde içilen su sağlıklı olmamakla birlikte amacımız bu içme sularının arıtılarak halkımıza ulaştırılmasıdır. İlçemizde kanalizasyon sularının arıtılarak çevreyi korumak olacaktır” dedi.

Son olarak bir konuşma yapan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Güaçar, ”Biz 3 vekil ilçe teşkilatlarımızla her gün bir ilçeye giderek burada halkımızla birlikte istişare toplantıları düzenliyoruz. Toplantılarda kanaat önderlerimiz, muhtar ve halkımızın sorun ve taleplerine çözümler bularak hizmet etmenin gayretindeyiz. İnşallah önümüzdeki aylarda yine bir araya gelerek neleri yaptık, ne tür hizmetleri yapmamız gerekiyor bunları paylaşacağız, tartışacağız. Amacımız sürekli halkımızla iletişim halinde olmaktır. Bizler için önemli olan memleketimizin geleceğidir, huzurudur, hizmetlerin gelmesi noktasında her zaman yanınızdayız. Önemli olan huzurlu ortamı yakalamamızdır. Bu coğrafya mazlum insanlarımızın yaşadıkları bir yerdir. Gençlerimiz, yarınlarımızolan çocuklarımızın hendek çukurlarda ölmelerini ve vicdanımız ne de imanımız kabul etmiyor. Bu gençler ana babalarının göznurlarıdırlar. Bunlar mühendis, mimar, kaymakam olmalıydılar. 2020 yılına gireceğiz. Batı, hizmetleri konuşup tartışırken bizler burada terörü ve il ilçelerimizin geri kalmışlığına vermiş olduğu zararları konuşuyoruz. Halkımızyanlış yapanlardan hesap sormalı. Bizim gençlerimiz yaşamalılar, halk olarak irademizi ortaya koyarak huzur güveni sağlamalıyız ki huzuru yakalayabilelim. Milletin 14,15 yaşlarındaki çocukları devletin tankına topuna karşı kışkırtarak öldürtüyorlar. İnsanlar sadece Ak Partiye oy verdikleri için ailelerinin önünde katledildiler, huzur gelirse hizmetlerin gelmesi kolay olur” şeklinde konuştu.

Vekiller istişare toplantına katılanlarla birlikte öğlen yemeğinin ardından ataması Mardin Midyat’a çıkan Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar’ı ziyaret ederek burada ilçeye yaptıkları kalıcı hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler. Heyet, daha sonra yapımı devam eden 75 yataklı Çaldıran Devlet Hastane inşaatı ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.