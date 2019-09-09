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Başkan Dutlulu CHP’nin 96. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 96.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:26
Başkan Dutlulu CHP’nin 96. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 96. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.


Akhisar’da CHP’nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Parti lokalinde toplanan CHP’liler Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi, 17 Sokak, ve 15 sokak güzergahı üzerinden Milli Egemenlik Meydanındaki Atatürk anıtına yürüdü. CHP Kadın Kolları Başkanı Ruhan Tatlıdil ve Gençlik Kolları Başkanı Tolunay Akalın eşliğinde CHP İlçe Başkanı Av. İsmail Fikirli Atatürk Anıtına çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması sonrası konuşan CHP İlçe Başkanı İlçe Başkanı Av. İsmail Fikirli, partisinin 96. yıl dönümünü kutladı.


Törende konuşan CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, CHP’nin bereketli zeytin ağacı gibi olduğunu söyledi.


Törene CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İlçe Yönetim Kurulu Başkanı Av. İsmail Fikirli yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:26
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