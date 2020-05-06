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Aktüel

Başkan Doğru’dan Başkan Şahin’e teşekkür

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:00:41 -
Başkan Doğru’dan Başkan Şahin’e teşekkür

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 pandemi salgını ile mücadele kapsamında Araban ilçesindeki cadde ve kaldırımlarda dezenfekte hijyen çalışması yaptı. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru sosyal medya hesabından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçedeki cadde ve kaldırımlarda yaptığı dezenfekte hijyen çalışmaları için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.


Başkan Doğru mesajında, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’in başlatmış olduğu ‘Gaziantep Evim Temizlik Geleneğim’ hijyen seferberliği İlçemizde devam ediyor. İlçem adına kendilerine teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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