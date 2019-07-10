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Başkan Demirtaş: “Uyum içinde çalışırsak başaramayacağımız iş yok”

Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir toplantı yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Uyum içinde çalışırsak başaramayacağımız iş yok” dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:09
Başkan Demirtaş: “Uyum içinde çalışırsak başaramayacağımız iş yok”

Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir toplantı yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Uyum içinde çalışırsak başaramayacağımız iş yok” dedi.


Başkan Necattin Demirtaş, belediye başkan yardımcıları ve birim müdür, amirleriyle belediye toplantı salonunda değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan yardımcıları ile birim müdürlerinin eksiksiz katılım sağladığı toplantıda, göreve başlanılan süre kapsamında yapılan hizmetler, yapılacak olan çalışmalar ile birimler arası koordinasyonun arttırılması görüşüldü.


Belediye meclis salonunda yapılan değerlendirme toplantısında birim müdürleri, Başkan Demirtaş’a devam eden çalışmalar ve tamamlanmış hizmetler hakkında bilgiler verdiler. Ayrıca birim müdürleri, kendilerinin sorumlu oldukları hizmetlerle ilgili fikir ve önerilerini sundular. Birim müdürlerini tek tek dinleyen Başkan Necattin Demirtaş, yapılması gereken çalışmaların önem sırasına göre hayata geçirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.


Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermek için hepimiz üzerimize düşeni yapacağız diyerek birim müdürlerine seslenen Başkan Demirtaş, “Biz yöneticiler, tüm çalışma arkadaşlarımızla saygı, disiplin ve iyi bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz. Belediyemiz birimleri uyum içinde çalıştığı sürece başaramayacağımız hiçbir şeyin olmayacağı düşüncesindeyim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:09
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