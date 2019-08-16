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Başkan Demirtaş: “Ortak akıl olgusu hizmet için önemli bir etken”

Samsun’un İlkadım İlçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Yerel yönetim anlayışlarının temelinde ortak akıl olgusu hizmet için önemli bir etkendir” dedi.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:57
Başkan Demirtaş: “Ortak akıl olgusu hizmet için önemli bir etken”

Samsun’un İlkadım İlçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Yerel yönetim anlayışlarının temelinde ortak akıl olgusu hizmet için önemli bir etkendir” dedi.


Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette hayırlı olsun dileklerini Başkan Demirtaş’a ileten Güler, “Şehrimizin ekonomisini güçlendirmek adına ilçe esnafı ile yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi çok önemli. Yaşadığımız şehri yönetme düşüncemizi öncelikli hizmet gayesi olarak belirledik. Bu hedefi gerçekleştirmek için yerel yönetimlerin yanında yer alıp kendilerine destek olmaya devam ediyoruz” dedi.



"Şehrimize katkı verecek fikir ve düşünceleri dikkate alıyoruz"


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirtaş ise, “Yerel yönetim anlayışlarının temelinde ortak akıl olgusu hizmet için önemli bir etkendir. İlkadım Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarımızla, meslek örgütleriyle, sendikalarla, kanaat önderlerimizle, şehrin genel değerlendirmesini yapıp, şehrin yön haritasının oluşmasında fikir ve düşünceleri dikkate alıyoruz” diye konuştu.



“Ortak aklın en önemli unsuru ilçe esnafımızdır”


Esnafları yerel yönetimin en önemli parçalarından birisini oluşturduğunun altını çizen Demirtaş, “Sizlerle her konuda dayanışma içinde olursak, ilçemizin sorunları birlikte aşarız. Şehrimizin modern, sağlıklı ve yaşanabilir hale gelmesini el birliği ile gerçekleştireceğiz. Burada bize yardımcı olacak en büyük unsur ise ortak akılın en önemli unsurlarından biri olan ilçe esnafımızdır. Önerilerinizi bizlere her zaman sunmanızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:57
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