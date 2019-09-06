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Başkan Demirtaş: “İlkadım’da kan bağışçısı sayısını arttıracağız”

SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım ilçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Başta İlkadım olmak üzere şehrimizin tamamında kan bağışçısı sayısını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 18:40
Başkan Demirtaş: “İlkadım’da kan bağışçısı sayısını arttıracağız”

SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım ilçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Başta İlkadım olmak üzere şehrimizin tamamında kan bağışçısı sayısını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.


İlkadım Belediyesi ve Türk Kızalayı iş birliğinde gerçekleştirilen “İlkadım Kan Bağışlıyor” kampanyası İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş’ın öncülüğünde başta belediye çalışanları olmak üzere büyük ilgi gördü. İlkadım Belediyesi Yeni Belediye Hizmet binası önüne Kızılay ekiplerince kurulan kan bağışı alanında tüm gün süren etkinlikte Başkan Demirtaş kan ve kök hücre bağışının önemine dikkat çekerken beklenilen ilgiyi görmekten memnun olduklarını dile getirdi.



“İlkadım’da kan bağışçısı sayısını arttıracağız”


Kan bağışının önemine dikkat çeken Demirtaş, “Unutmamalıyız ki her an hepimizin kana ihtiyacı olabilir. Kan hepimize ve her zaman ihtiyaç olunan bir gerekliliktir. Bu nedenle kan bağışçısı ve yanı sıra kök hücre bağışçısı olmak büyük bir önem taşımakta. Bu ihtiyacın sürekli olduğunu unutmamalıyız ve düzenli hale getirmeliyiz. Bu bilinç ile gerçekleştirdiğimiz kampanyada başta İlkadım olmak üzere şehrimizin tamamında kan bağışçısı sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bu gün gün boyunca burada hizmet veren Türk Kızılayı ekibinde görevli herkese ve kan bağışı yapan tüm halkımıza yürekten teşekkür ederim” dedi.



“İlkadımlılara teşekkür ederiz”


Gün boyunca alanda hazır bulunan Orta Karadeniz Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Samsun Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram ve Türk Kızılayı ekibi adına


Demirtaş’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 18:40
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