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Aktüel

Başkan Demir’den kuaför ve berberlere destek

11 Mayıs Pazartesi günü kuaför ve berber dükkanları Ardahan’da da yeniden faaliyete geçiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:22:42 -
Başkan Demir’den kuaför ve berberlere destek

11 Mayıs Pazartesi günü kuaför ve berber dükkanları Ardahan’da da yeniden faaliyete geçiyor.


21 Mart tarihinde kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları ve 11 Mayıs Pazartesi günü Ardahan’da da yeniden faaliyete geçiyor.


Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir esnafa destek çıkmak ve sağlıklarını korumak için harekete geçti.


Ardahan’da bulunan kuaför, berber ve güzellik salonlarının her birine ücretsiz olarak maske ve dezenfektan dağıtılacak.


Ayrıca isteyen her esnaf müşterilerin olmadığı bir vakitte kuaför ya da berber dükkanını dezenfekte ettirebilecek.

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