Başkan Demir’den esnafa ilk gün ziyareti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal hayatın başladığı yeni dönemde esnaf ziyareti yapıp “Hayırlı ve bol kazançlar” temennisinde bulundu.

Mecidiye esnafını gezen Başkan Demir, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkatli davranılması gerektiğini ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir iş yerlerini açamayan ve sosyal hayatın başladığı yeni dönemin ilk gününde kepenklerini açan esnafı ziyaret etti. Başkan Demir, ilk iş günlerinde Samsun Mecidiye Çarşısı esnafını tek tek gezdi.

Bu süreçte en çok etkilenen kesim olan esnafın yanında olduklarının altını çizen Başkan Demir, "Tüm esnaflarımız gibi Mecidiye Çarşısı esnaflarımız da bizim için çok önemli. Çünkü bu çarşı ticari aktivite açısından Samsun’un gözbebeği. Onların daima yanındayız. Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Bu bakımdan Büyükşehir Belediyesi olarak daima onların yanındayız. Belediye olarak her zaman elimizden gelen destek ve katkıyı sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Esnaf ziyaretleri sırasında sosyal mesafe kurallarını hatırlatmayı da ihmal etmeyen Başkan Demir, maske kullanımı ve hijyen konusunda da dikkatli davranılması gerektiğini dile getirdi.