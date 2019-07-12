0553 313 94 23

Başkan Demir’den ’Demokrasi Zaferi’ne davet

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tüm Samsunlu hemşehrilerimizi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, valiliğimiz öncülüğünde düzenleyeceğimiz etkinliklerimize davet ediyorum.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:52
Başkan Demir’den ’Demokrasi Zaferi’ne davet

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tüm Samsunlu hemşehrilerimizi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, valiliğimiz öncülüğünde düzenleyeceğimiz etkinliklerimize davet ediyorum. Demokrasi zaferimizi hep birlikte kutlayalım" dedi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 15 Temmuz Pazartesi günü tüm yurtta kutlanacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Samsun Valiliğinin öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının da katkılarıyla düzenlenecek ve gün boyu sürecek programları kamuoyuna açıkladı.


15 Temmuz 2016 günü FETÖ’cülerin gerçekleştirdikleri ve 248 kişinin şehit, 2 bin 196 vatandaş ise yaralanmasına yol açan hain askeri darbe girişimi, 3’üncü yılını geride bıraktı. TBMM kararı ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kabul edilen 15 Temmuz’da Samsun Valiliği bünyesinde, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kamu kurumlarının da katılımı ve desteğiyle bir dizi etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 15 Temmuz’da gün boyu sürecek etkinliklerle ilgili bir açıklama yaptı.



Şehitliklere ziyaret, Büyük Cami’de mevlit


Etkinliklerin saat 11.00’de Kıranköy ve Asri Mezarlık’taki şehitliklerin ziyaretleriyle başlayacağını bildiren Mustafa Demir, "Saat 12.00’de ise Büyük Cami’de Mevlid-İ Şerif ve hatim duası okunacak. Etkinliklerimiz, Cumhuriyet Meydanı’nda saat 14.00’te açılışını yapacağımız 15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi ile devam edecek" diye konuştu.



“Gecenin karanlığından sabahın aydınlığına”


Saat 19.30’da Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenleyeceklerini belirten Başkan Demir, "İstiklal Caddesi Verem Savaş Dispanseri önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’na kadar gerçekleştireceğimizi bu yürüyüşe tüm halkımızı davet ediyorum. Vatanımız ve demokrasimizin gecenin karanlığından sabahın aydınlığına çıkmasını sağlayan 15 Temmuz şehitlerimiz anısına yapılacak olan Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’nde buluşalım" şeklinde konuştu.



Gece yarısı demokrasi nöbeti


Yürüyüş sonrası saat 20.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda toplanılacağını da açıklayan Başkan Mustafa Demir, "Burada Demokrasi ve Milli Birlik Programı’nda halkımızla buluşacağız. Saat 00.13’te ise sala okunması, ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti, ezgi dinletisi ve tutulacak demokrasi nöbeti ile etkinliklerimiz sabah namazı programı ile son bulacak" açıklamasında bulundu.



15 Temmuz’un kahramanı Türk milleti


"15 Temmuz günü tüm Samsunluları demokrasi zaferine, vatanın da, iradenin de milletin olduğunu bir kez daha ispatlamaya davet ediyorum" diyen Mustafa Demir, sözlerini şöyle tamamladı:


"15 Temmuz, Türklerin tüm dünyaya bir kez daha ne kadar asil, cesur ve kahraman bir millet olduklarını gösterdikleri tarihtir. 15 Temmuz, bir büyük demokrasi zaferinin, fedakarlığın zaferidir. Bu zaferin arkasında tanklara, uçaklara meydan okuyan gazilerimiz ve şehitlerimiz vardır. Bu zaferin arkasında tüm milletimiz vardır. 15 Temmuz bir kez daha, bu milletin bir ferdi olarak daima gurur duyabileceğimizin ispatıdır. 15 Temmuz’da bu millet, Türkiye’nin, önünde hiçbir engel tanımadan yoluna devam edeceğinin de ispatıdır. Bu duygu ve düşünceler ışığında, 15 Temmuz gecesi vatan haini FETÖ’cülerin karşısında kanlarıyla kahramanlık destanı yazan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin, vatanımız geleceği, bekası, huzuru için tüm kahramanlarımızı bir kez daha yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:52
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman’da Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin temeli atıldı
    1. Karaman’da Ahmet Keleşoğlu Diş..
    2. Seçer, reddedileceğini öğrendiği..
    3. Hatay'da otomobildeki patlama
    4. Zabıta ekiplerinden kuaförlere denetim
    5. Hayvan üreticilerine müjde
    6. Bodrum’da korkutan yangın
    7. Pucca kimdir? Pınar Karagöz’e ne kadar..
    8. Vali Köşger’den spor talimatı
    9. Azez’de Esad karşıtı protesto..
    10. Gündüz vakti araçtan inip havaya ateş..
    11. Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin..
    12. Kapalıçarşı'da altın
    13. Ürgüp’te trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
    14. Hain darbe girişiminin yıl dönümü..
    15. Tuz Gölü'nde hayran bırakan Flamingo..
    16. Başkan Altun: “15 Temmuz darbe..
    17. Bakan Akar: "Planlı faaliyetlerimize..
    18. ABD Çalışma Bakanı Acosta istifa etti
    19. Filipinler'den BM'ye "soruşturma..
    20. FETÖ’den yargılanan eski hakim ve..
    21. Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
    22. Çaldıran’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    23. Muhtarlardan örnek davranış
    24. Arnavutköy'de fırlayan kamyon..
    25. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    26. Bakan Akar'dan "S-400" değerlendirmesi
    27. Meclis, 15 Temmuz'da özel gündemle..
    28. Sınıra askeri sevkiyat!
    29. 15 Temmuz için İlahiyat Camii’nde..
    30. Bakan Akar'dan S-400 teslimatıyla..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?