Başkan Demir, kurmaylarıyla Havza’da

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İlçelerimizde, önümüzdeki 5 yılı gayretle, çalışmayla nasıl geçiririz bunu planlıyoruz.Artık ilçelerimize hizmet ve yatırım götürmek için hep birlikte adeta bir yarışın içerisinde olacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, her ilçede yaptığı ’Muhtarlarla İstişare Değerlendirme Toplantıları’nın 9’uncusunu Havza’da gerçekleştirdi. Başkan Mustafa Demir, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Büyükşehir ile Havza Belediyesi bürokratlarının tam kadro yer aldığı toplantıda, muhtarların tüm talep ve önerileri dinlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza ’da muhtarlarımızla, Büyükşehir Belediyesi ile, kaymakamımızla geniş katılımlı, sorunlarımızın konuşulduğu, tartışıldığı, önümüzdeki 5 yılın haritasının belli ölçüde çizileceği bir toplantı tertip ettik. Böyle bir hafta sonunda bizlere zaman ayırarak buraya teşrif eden başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Havza adına faydalı bir toplantı olacağını ifade eden Kaymakam Metin Yılmaz ise, "Havza’daki sorunların ve taleplerin iletilmesi ve çözüm üretilmesi noktasında bu değerlendirme ve istişare toplantısının son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bu tarz bir toplantı düzenlediği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

5 yıl boyunca eksiklerin giderilmesi adına bütün imkanların kullanılacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de muhtarlara hitaben, "Havza’nın önümüzdeki 5 yılda hem ilçe belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki hizmet taleplerinizi dinlemek için buradayız. Bizzat her birinize ayrı ayrı mikrofon vererek sizleri dinleyeceğiz. Büyükşehir ve ilçe belediyesi yetkililerimiz not alacak. Büyükşehir Belediyesinin yolu, ilçe belediyesinin yolu, şu hizmeti şu belediye yapar gibi ayrımcılıkları ortadan kaldırıyoruz. Bu tarz bir hizmet anlayışı hem sıkıntılara yol açıyor, hem de zaman kaybına. İş makineleri yolda gezmekten hizmet yapmaya fırsat bulamıyor. Biz de bu nedenle hizmet ve yatırım yolunda Büyükşehir ile ilçe belediyesi ayrımını tamamen kaldırdık. Artık ilçelerimize hizmet ve yatırım götürmek için hep birlikte adeta bir yarışın içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Demir, konuşmasının son bölümünde ise şunları söyledi:

"Muhtarlarımızı dinledikten sonra heyetimizle bir toplantı yaparak sorunları ve talepleri değerlendireceğiz. Daha çok ilçe belediyemiz koordinatörlüğünde bu hizmetleri yerine getireceğiz. Önümüzdeki 5 yılı mümkün olan gayretle, çalışmayla nasıl geçiririz, bunu planlayacağız. Çünkü biz sizler adına görev yapıyoruz. Seçim döneminde ne ifade ettiysek öyle hareket edeceğiz. Haktan, hukuktan, hakkaniyetten, gayretten asla geri durmayacağız."