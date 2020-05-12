Başkan Demir, çocukları sevindirdi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e, sosyal medya üzerinden ulaşan çocuklar hediye istedi. Başkan Demir’in talimatı ile harekete geçen Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, çocukların hediyelerini adreslerine giderek ulaştırdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler gereği dışarı çıkmaları yasak olan çocukları unutmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e sosyal medya üzerinden ulaşarak hediye isteyen çocukların talepleri, zabıta ekipleri tarafından tek tek adreslerine teslim edildi.

“Biraz daha sabır”

Bu zor günleri el birliği ile atlatacaklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çocuklarımız bizim en kıymetlilerimiz. Bu süreçte okullarından, arkadaşlarından ve oyun parklarından mahrum kaldılar. Onları mutlu edebilme adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çocuklarımızın evlerinde sıkıldıklarını biliyorum. Onları bir nebze olsun mutlu edebilmek için ekiplerimiz seferber oldu. Bana ve Büyükşehir Belediyemize twitter, facebook ve instagram üzerinden ulaşarak talepte bulundukları hediyelerini adreslerine ulaştırıyoruz. Bu günler elbet geçecek biraz daha sabır diyoruz" dedi.