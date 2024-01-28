Başkan değil sanki ‘tuzluk’

Sebahattin Ayan İstanbul

Ekrem İmamoğlu’nun desteği ve ayak oyunlarıyla genel başkan seçilen Özgür Özel, CHP’de sıfatını kaybetmek üzere. Başta İmamoğlu olmak üzere parti yöneticilerinin sürekli gölgesinde kalıyor, adeta eş başkanlıktan kukla başkanlığa düşmüş durumda. Nasıl mı işte göz önünde olanlar...

İstanbul ilçeleri ve birçok ilin adayı Ekrem İmamoğlu belirliyor.

CHP’nin Meclis İdare Amirliği seçimini Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Uğur Bayraktutan’a kaptırdı.

PKK’nın meclisteki izdüşümü DEM Partisi belediye seçimlerinde ittifak yapmak için Esenyurt ilçesi belediye başkanlığı başta olmak üzere İBB genel sekreterliği gibi ağır şartlar sunarken her fırsatta Özgür Özel’i eş başkan şeklinde tanımlıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurultayda ön seçim sözünü veren fakat koltuğa oturur oturmaz sözünden dönen Özel’e milletvekilleri kendi illerinde söz sahibi olmak istedikleri gerekçesiyle baskı yapıyor.

Özel, İzmir Büyükşehir, Ankara-Çankaya ve İstanbul-Kadıköy için PM’den özel yetki talep etti. Çankaya ve İzmir’de belirleme yetkisine ret kararı çıktı. 60 kişilik PM’ye 20 isim İmamoğlu kontenjanından girmişti.

Siyasette komik bir figür

CHP’deki Bizans oyunlarını gazetemize değerlendiren AK Parti’li İbrahim Aydemir, “Genel başkan seçilebilirsiniz ama liderlik özel bir vasıf. Özgür Özel gibi bir genel başkan komik bir figür pozisyonuna gelir. Bunlara parti teslim edilemez. Hele hele ülke hiç teslim edilemez” dedi. Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin ise, şunları söyledi: “CHP hançer partisine döndü. Özgür Özel koskoca partiyi dibe indirdi. Herkes elini vicdanına koyarak düşünsün ve sandığa giderken ülkeyi bu zihniyete bırakılmaması için Cumhur İttifakının adaylarını desteklesin.” Erdoğan da, “Baykal ile pek çok konuda anlaşamazdık ama siyasi birikimini takdir ederdim. ‘Bay Kemal’le çok kavgamız oldu. Onun da kendine göre bir tarzı, üslubu, misyonu vardı. CHP’nin mevcut genel başkanı Özgür Efendi ise daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı” demişti.