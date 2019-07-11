Başkan Dağlı Büyükşehir Meclisi’nde Balıkesirspor BaşkanıKadir Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın davetlisi olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’ne katıldı.

Balıkesirspor BaşkanıKadir Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın davetlisi olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’ne katıldı.

Başkan Kadir Dağlı konuşmasında, kombinelerden siyasilerin de almaları gerektiğini ifade ederken, araya giren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “İlk kombineleri oğlum Bora ve kendim adına ben alıyorum” diyerek jest yaptı. Kadir Dağlı bunun üzerine "bizlere her daim desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Yücel Yılmaz ve kulübümüzü destekleyen tüm siyasilere teşekkür ediyoruz" dedi.

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