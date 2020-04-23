Başkan Çoban’dan ‘23 Nisan’ mesajı

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Çoban, mesajında, “Millî irade ve millî hâkimiyeti temsil eden ve ilelebet hüküm sürecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.