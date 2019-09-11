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Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini sürdürüyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçenin geleceği adına sanayicilerle ortak fikir ve proje üreteceklerini söyledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:58
Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini sürdürüyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçenin geleceği adına sanayicilerle ortak fikir ve proje üreteceklerini söyledi.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki sanayici kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Haftada en az iki sanayici ile görüşen Çiftçi, hedeflerini anlattığı sanayicilere Çayırova ’ya değer katacak fikir, proje ve iş birliği yapmak için istişarelerde bulunuyor. Son ziyaretini Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Japon sermayeli kayış fabrikasını ziyaret eden Çiftçi, üretim hakkında farika yetkililerinden bilgi aldı. Üretim tesislerini gezen Çiftçi, “Bölge adına bir yatırım yapacağımız zaman hem bölgede bulunan dinamiklerin söz sahibi olması, fikirlerinin alınması ve yapılacak yatırımın başarı ile neticelenmesi noktasında karşılıklı istişarenin daha güzel olacağına inanıyoruz” dedi.


İstişare ve fikir üretme kurulu şeklinde bir oluşum yapmak istediklerini belirten Çiftçi, “Belirli zamanlarda bir araya gelip ilçemiz sınırları içerisinde yapmak istediklerimizi masaya yatırıp sanayicilerimizin de fikirlerini almak istiyoruz. Büyük bir sermaye kenti ve metropol olan İstanbul’un hemen yanı başında bir ilçeyiz. Dolayısıyla ilçemizin daha güzel noktalara ulaşmasını hedefliyoruz. Sanayicilerimizle sürekli irtibat içerisinde fikir alışverişinde bulunmaktan yanayız” diye konuştu.


Çayırova’nın geleceği adına planlar yaptıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, “Beyaz yakalı vatandaşlarımızın gelecekte Çayırova’da yaşamasını tercih edecek adımları atmak istiyoruz. Bizim bölgemiz güzel bir bölge. Çayırova’mızınbir çok noktasından baktığınızda deniz ve muhteşem bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Çayırova’da yaşamanın avantajını oluşturmak ve sonrasında da Çayırova’mıza güzel yatırımlar yapmak amacı ile sanayicilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Birlikte Çayırova’ya değer katacağız” şeklinde konuştu.


Fabrika yetkileri, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Çiftçi’ye teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:58
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