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Başkan Çetin: “Zabıta Müdürlüğümüz Çukurova’nın yüz akı”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Zabıta Müdürlüğü personelinin kılı kırk yararak adaletli bir çalışma yürüttüğünü belirterek, “Zabıta Müdürlüğü personelimiz belediyemizin yüz akıdır.

03 Eylül 2019 Salı 13:38
Başkan Çetin: “Zabıta Müdürlüğümüz Çukurova’nın yüz akı”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Zabıta Müdürlüğü personelinin kılı kırk yararak adaletli bir çalışma yürüttüğünü belirterek, “Zabıta Müdürlüğü personelimiz belediyemizin yüz akıdır. Fedakar çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Zabıta personeli de Başkan Soner Çetin’e zabıta kıyafeti hediye etti.


Başkan Soner Çetin, Başkan Yardımcısı Selami Kandemir, Zabıta Müdürü Kenan Özdemir ve zabıta personelini makamında kabul etti. Zabıta teşkilatının kuruluşunun 193’üncü yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Başkan Çetin, “Dün sizleri ziyaretimde pastamızı kestik, kutlamayı yaptık. Bugün de ziyaret etmeniz beni çok mutlu etti” dedi.


Çukurova Belediyesi zabıtasının başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Başkan Soner Çetin, “Zabıta Müdürlüğü belediyemizin yüz akıdır. Sizler, doğduran halkla temas eden arkadaşlarımızsınız. Kılı kırk yararak, adaletli bir çalışma yürütüyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınız devamını diliyorum. Bizler de, sizlerin huzurlu çalışma yapabilmeniz için eğer eksikleriniz varsa bunları tamamlayacağız” şeklinde konuştu.


Zabıta personeli ziyarette Başkan Soner Çetin’e zabıta kıyafeti hediye etti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:38
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