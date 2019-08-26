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Başkan Çetin: "Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, örnek projelerin hayata geçirildiği ilk dönemde büyük deneyim kazanıldığını belirterek, “Belediye kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz ve 5 yıl sonra halkımızın karşısına başı dik bir şekilde çıkacağız “ dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:45
Başkan Çetin: "Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, örnek projelerin hayata geçirildiği ilk dönemde büyük deneyim kazanıldığını belirterek, “Belediye kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz ve 5 yıl sonra halkımızın karşısına başı dik bir şekilde çıkacağız “ dedi.


Başkan Çetin, yeni dönemde Çukurova halkına en iyi hizmeti vermek için çaba harcayacaklarını belirterek, “Verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz” ifadesini kullandı.


Muhtarlık ziyaretlerini Beyazevler Mahallesi Muhtarı Cabbar İğde ve Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Göktürk Güngör ile sürdüren Başkan Soner Çetin yine vatandaşların sorun ve önerilerini dinledi.


Katılımcı, çoğulcu ve halkla iç içe bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini kaydeden Başkan Çetin, “Her fırsatta hemşerilerimiz ile bir araya geliyoruz. Geçen dönem başlattığımız uygulamalara bu dönemde de devam edeceğiz. Cuma günleri Halk Günü’nde sorun dinleyeceğiz, ‘Sen Sor Başkan Cevaplasın’ uygulaması ile sosyal medyadan soruları cevaplayacağız. Mahalle toplantılarına da Eylül ayı itibariyle başlıyoruz. Ayrıca her ay muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunları dinleyip önerileri alacağız” dedi.


Başkan Soner Çetin, Türkiye’ye örnek olan önemli projelerin hayata geçirildiği ilk dönemde büyük deneyim sahibi olduklarını belirterek, “İkinci dönem daha verimli geçecek. Belediye kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak verimli bir hizmet dönemi geçireceğiz. Geçen dönem ne söz verdiysek yerine getirdik. Bu dönemde de tüm vaatlerimizi gerçekleştireceğiz. 5 yıl sonra tüm sözleri yerine getirmiş olarak başımız dik şekilde karşınıza çıkacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:45
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