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Başkan Çerçi’ye havai fişekli karşılama

Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:24
Başkan Çerçi’ye havai fişekli karşılama

Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmaları kapsamında Akmescit Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Havai fişeklerle karşılanan Cumhur İttifakı adayı Çerçi, “5 yıl vatandaşımızın güzel bir şehirde yaşaması için çalıştık. Önümüzdeki 5 yıl da sizlerin desteğiyle hizmet yılı olacak” dedi.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi Akmescit Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçi’ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanvekili Fehmi Türemiş, AK Parti Eski İl Başkanı Abdurrahim Arslan ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi adayları ile vatandaşlar eşlik etti. Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Çerçi, mahallede davul ve zurnayla karşılandı.



“Akmescit kararını vermiş”


Vatandaşların tezahüratları arasında konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Çerçi şunları söyledi: “Yunusemre Belediyesi olarak geçtiğimiz 5 yılda büyük hizmetlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Sizlerin karşısına yaptığımız hizmetlerle geldik. Bizim işimiz proje üreterek şehrimizin geleceğinin inşasına katkı sunmaktır. Biz görev süremiz boyunca vatandaşımıza dokunan hizmetlerimizle sizlerin daima yanında olduk. Cumhur İttifakı olarak güzel bir birliktelik yakaladık. İnşallah yeni dönemde büyükşehir belediyemiz ile el ele vererek çok daha güzel hizmetlere imza atacağız. Bakıyorum Akmescit kararını vermiş. 31 Mart tarihini bekliyor. Gidecek sandığa ve Cumhur İttifakına en yüksek oy oranı ile destek olacak.” diye konuştu.


Konuşmaların ardından vatandaşlarla sohbet eden Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, kahvehane ziyaretlerinde de bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:24
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