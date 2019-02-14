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Başkan Çerçioğlu, Çeştepe’de kadınlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çeştepe Düğün salonunda Aydınlı kadınlarla buluştu.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:55
Başkan Çerçioğlu, Çeştepe’de kadınlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çeştepe Düğün salonunda Aydınlı kadınlarla buluştu.


Gösterilen yoğun ilgi ve coşkulu karşılamadan dolayı teşekkür eden Başkan Çerçioğlu salona sığmayan ve dışarıda kalan kadınları da selamladı.Konuşmasına pahalılığı en iyi kadınların bildiğini söyleyerek başlayan Başkan Çerçioğlu “Tencerenin nasıl kaynadığını biz kadınlar biliriz. Hayat bu kadar pahalıyken, biz Aydın’da yaşayan vatandaşlarımıza destek oluyoruz.” dedi.


Sosyal belediyecilik vurgusuyla konuşmasına devam eden Çerçioğlu, sosyal belediyeciliği neden yapıyorsunuz eleştirilerine de cevap vererek şunları kaydetti “Bak sokakta dilenen insanları görmüyor musun sen? Biz mümkün olduğunca Aydın’da kimsenin sokakta dilenmesini istemiyoruz. Kimse yatağa aç girmesin, Çeştepe’de, Efeler’de, Aydın’da herkes mutlu olsun istiyoruz. Onun için sosyal belediyecilik yapıyoruz ve yapacağız da” dedi.


Konuşması sık sık destek tezahüratlarıyla kesilen Özlem Çerçioğlu “Ben garip gurebanın yanındayım. Olmaya da devam edeceğim. Her zaman hanım kardeşlerimin yanında oldum. Yanında olmaya da devam edeceğim. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağım. Hepiniz evlerinizden kalkıp geldiniz Allah razı olsun” dedi.


Çeştepe’de gerçekleşen kadın buluşmasında Başkan Çerçioğlu’nun yanı sıra CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, CHP İl Kadın Kolları BaşkanıAyşe Özdemir, CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:55
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