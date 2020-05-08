  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Çerçioğlu, Anneler Günü’nü kutladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:16:53 -
Başkan Çerçioğlu, Anneler Günü’nü kutladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Mesajında tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Çerçioğlu, "annelerin annesi" dediği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı da andı.


Başkan Çerçioğlu mesajında "Çocuklarımız bizlere birer armağan. Bir anne olarak çocuk yetiştirmedeki fedakârlıkları çok iyi biliyorum. Yine biliyorum ki; anneler bu fedakârlıkları hiçbir karşılık beklemeden yapıyor. Anneler; çocuklarını yetiştirirken onların vicdanlı, toplumsal değerlere duyarlı ve sorumluluklarının farkında olan birer birey olmaları için çalışır. Çocuklarına hep; çalışkan, büyüklerine saygılı, vatan ve millet sevgisini her şeyin üzerinde tutan birer insan olmayı öğretir. Meslekleri ne olursa olsun topluma faydalı ve dürüst olmalarını ister. Her zaman çocuklarının yanında durarak, onlara destek olur. Başta Zübeyde Hanım olmak üzere aramızda olmayan tüm annelerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Annelerin ve anne adaylarının, Anneler Günü’nü en içten duygularla kutluyor, aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı