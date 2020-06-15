  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Çerçi Jandarma Teşkilatının 181. yaşını kutladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:51:31 -
Başkan Çerçi Jandarma Teşkilatının 181. yaşını kutladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Yayla Karakolunu ziyaret edip Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.


Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Jandarma Komutanlığına bağlı Yayla Karakolunu ziyaret etti. Ziyarette Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Muhammed Antepli ve görevi başındaki jandarma personeli ile sohbet eden Başkan Çerçi, jandarma teşkilatının huzur ve güven sağladığını dile getirdi. Belediye Başkanı Çerçi açıklamasında, “Huzur ve güvenliğimizi sağlamak için büyük bir fedakarlık ve özveriyle hizmet veren jandarma teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu şerefli görevde şehit düşmüş, gazi olmuş, bu ülke için emek vermiş tüm vatan evlatlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı