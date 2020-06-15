Başkan Çerçi Jandarma Teşkilatının 181. yaşını kutladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Yayla Karakolunu ziyaret edip Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Jandarma Komutanlığına bağlı Yayla Karakolunu ziyaret etti. Ziyarette Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Muhammed Antepli ve görevi başındaki jandarma personeli ile sohbet eden Başkan Çerçi, jandarma teşkilatının huzur ve güven sağladığını dile getirdi. Belediye Başkanı Çerçi açıklamasında, “Huzur ve güvenliğimizi sağlamak için büyük bir fedakarlık ve özveriyle hizmet veren jandarma teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu şerefli görevde şehit düşmüş, gazi olmuş, bu ülke için emek vermiş tüm vatan evlatlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum” dedi.