Başkan Çerçi Atatürk ve Barbaros’ta vatandaşla buluştu

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Atatürk ve Barbaros mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Atatürk ve Barbaros mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinin önemini anlatan Cumhur İttifakı Adayı Çerçi’ye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ziyarette Başkan Çerçi’ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Çerçi, “Mesai mevhumu gözetmeksizin vatandaşımız için çalışıyoruz. Yapımını tamamladığımız projelerimizin açılışını çok yakın zamanda açacağız. Birçok projemizin de temelini atacağız. Amacımız vatandaşımızın şehrimizde mutlu bir şekilde yaşaması. Cumhur ittifakı adayı olarak şehre vizyon katacak projelerimiz vatandaşlarımızın teveccühüyle yeni dönemde de devam edecek” diye konuştu.